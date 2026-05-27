Chiều 27/5, tại trụ sở Công an TP.HCM, Thành ủy và UBND TP.HCM tổ chức trao thưởng đột xuất cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, khám phá nhanh vụ nổ súng xảy ra tại khu vực Bến Thành khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Tại buổi trao thưởng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã trao thư khen và hoa chúc mừng cho 6 tập thể gồm: Công an TP.HCM, Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia, Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) và Công an tỉnh Tây Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có yếu tố nước ngoài, các đối tượng hoạt động tinh vi, manh động và di chuyển qua nhiều địa bàn, đặt ra yêu cầu cao về nghiệp vụ và khả năng phối hợp truy xét.

Chủ tịch TP.HCM trao thưởng đột xuất cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, khám phá nhanh vụ nổ súng xảy ra tại khu vực Bến Thành. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Theo lãnh đạo TP.HCM, lực lượng công an cùng các đơn vị phối hợp đã phát huy tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, nhanh chóng truy xét và bắt giữ thành công 2 nghi phạm, đảm bảo an toàn cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, kết quả phá án không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong công tác đối ngoại, tạo môi trường an toàn cho người dân, doanh nghiệp và người nước ngoài sinh sống, làm việc tại TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng khẳng định việc xử lý nghiêm các hành vi phạm pháp của người nước ngoài phát đi thông điệp mạnh mẽ rằng mọi hành vi phạm tội đều sẽ bị phát hiện, truy bắt và xử lý nghiêm theo pháp luật Việt Nam.

Trong thời gian tới, lãnh đạo TP.HCM đề nghị lực lượng công an tiếp tục chủ động nắm tình hình, tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương trong đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao và tội phạm có yếu tố nước ngoài.

Thay mặt lực lượng phá án, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an TP.HCM với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định hướng lẩn trốn và bắt giữ an toàn các nghi phạm.

Theo Trung tướng Mai Hoàng, đến nay cơ quan điều tra đã xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật, đồng thời làm rõ động cơ, mục đích phạm tội. Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM lấy lời khai nghi phạm.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin , vào khoảng 22h10 ngày 21/5, Công an TP.HCM tiếp nhận tin báo về vụ giết người do 2 nghi phạm sử dụng vũ khí quân dụng gây ra.

Tại hiện trường, Lemalu Lorenzo Tovia (SN 2001, quốc tịch Australia) bị bắn 2 phát đạn, tử vong tại chỗ; Sauni Sam (SN 1999, quốc tịch Australia) bị bắn một phát, trọng thương và đang được điều trị tích cực.

Ngay sau khi xảy ra vụ án, Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, Công an phường Bến Thành phong tỏa hiện trường, truy xét nóng các nghi phạm.

Lực lượng chức năng đồng thời ứng dụng bản đồ số tại Trung tâm thông tin chỉ huy để xác định hướng di chuyển, lộ trình tẩu thoát của nhóm gây án.

Sau chưa đầy 24 giờ điều tra, công an xác định 2 nghi phạm gồm Vaa Vaa (SN 1999, quốc tịch Samoan), được xác định là người trực tiếp nổ súng và Tafia Steve (SN 2003, quốc tịch Samoan), đồng phạm trong vụ án.

Theo Công an TP.HCM, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an cùng sự phối hợp của các cục nghiệp vụ và công an nhiều địa phương, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 nghi phạm khi đang lẩn trốn tại khu vực giáp biên giới Việt Nam - Campuchia, chưa đầy 72 giờ sau khi gây án.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, 2 nghi phạm khai nhận thực hiện vụ nổ súng theo chỉ đạo của một đối tượng ở nước ngoài.

Ngày 14/5, cả hai nhập cảnh vào TP.HCM qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, sau đó theo dõi quy luật sinh hoạt của 2 nạn nhân.

Tối 21/5, khi các nạn nhân cùng nhóm bạn vừa rời nhà hàng Cee’f, đường Trương Định, phường Bến Thành, 2 nghi phạm tiếp cận và nổ 3 phát súng, khiến một người tử vong, một người bị thương nặng.

Sau khi gây án, hai nghi phạm đã quay về một chung cư trên địa bàn phường Long Bình, TP.HCM. Sau đó, họ đón taxi di chuyển về khu vực siêu thị Co.op mart Trảng Bàng (Tây Ninh) rồi xuống xe.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vaa Vaa và Tafia Steve để điều tra về hành vi giết người.

Ngoài ra, công an cũng tạm giữ Nguyễn Trọng Nghĩa (24 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh, làm nghề vận chuyển hành khách tuyến TP.HCM - Tây Ninh) cùng 7 người khác để điều tra hành vi không tố giác tội phạm và giúp sức cho quá trình lẩn trốn của các nghi phạm.