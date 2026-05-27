Cầm kéo tấn công cha ruột vì không được đưa sổ đỏ

Hoài Nam
Do cần tiền trả nợ nhưng không được cha mẹ giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để mang đi cầm cố, người đàn ông dùng kéo đâm cha ruột bị thương.

TAND khu vực 2 - Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, trú TDP Tây Trinh, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, do cần tiền trả nợ nên Nguyễn Tuấn Anh nhiều lần đòi cha mẹ giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của gia đình để mang đi cầm cố nhưng không được đồng ý. Cũng từ đó, giữa bị cáo và cha ruột là ông Nguyễn Văn T. (SN 1966) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Cầm kéo tấn công cha ruột vì sổ đỏ: Vụ án gây chấn động tại Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh tại phiên xét xử. (Ảnh Trương Minh)

Khoảng 9h30 ngày 3/2/2026, tại nhà riêng, Tuấn Anh tiếp tục hỏi cha đưa sổ đỏ, song ông Nguyễn Văn T. không đồng ý. Trong lúc lời qua tiếng lại và xảy ra xô xát, bị cáo đã dùng một nửa chiếc kéo đâm vào bắp tay trái ông T.

Sau đó, nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh cấp cứu và điều trị.

Tại phiên tòa, Nguyễn Tuấn Anh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử nhận định bị cáo dùng hung khí gây thương tích, hành vi nguy hiểm, ảnh hưởng an ninh trật tự địa phương, đặc biệt người bị hại là cha ruột của bị cáo.

Tuy nhiên, xét bị cáo phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo và người bị hại không yêu cầu bồi thường thiệt hại, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Tuấn Anh 9 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại