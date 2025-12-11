TPHCM: Hỗ trợ 2 tỉ đồng/hội nghị, "bao" 100% phí đi nước ngoài tìm đơn hàng

Tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ cuối năm) vừa mới diễn ra, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết ban hành quy định chính sách đặc thù hỗ trợ cho các hoạt động xúc tiến thương mại của thành phố.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 20-12-2025.

Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ cuối năm) HĐND TPHCM khóa X diễn ra trong ngày 9 và ngày 10-12. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đây là khung pháp lý đồng bộ, minh bạch, hiệu quả về nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động xúc tiến thương mại của thành phố. Qua đó tạo công cụ chính sách hữu hiệu để thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Với các hoạt động xúc tiến thương mại trong nước, TPHCM sẽ hỗ trợ 6 hoạt động.

Khi tổ chức hội chợ, triển lãm, tuần hàng, phiên chợ; chương trình khuyến mại tập trung, thành phố sẽ hỗ trợ 50% chi phí nhưng không quá 20 triệu đồng/đơn vị tham gia.

Thành phố sẽ hỗ trợ 100% chi phí tổ chức hội nghị kết nối cung cầu giữa TPHCM với các tỉnh, thành; lễ hội, tuần lễ, ngày hội giới thiệu sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiềm năng của thành phố.

Đại biểu bấm nút thông qua nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Thành phố cũng sẽ hỗ trợ 100% chi phí tổ chức hội nghị, hội thảo, kết nối giao thương và sự kiện xúc tiến thương mại trong nước, công tác phí cho người đi công tác trong nước.

Khi tổ chức, tham gia gian hàng, không gian triển lãm chung của TPHCM được hỗ trợ 100% chi phí trên cơ sở giá đấu thầu hoặc trường hợp không đủ điều kiện đấu thầu thì theo giá của cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thành phố còn hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức các đoàn doanh nghiệp đi khảo sát, giao dịch thương mại tại các tỉnh, thành phố khác.

Đối với các xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương, thành phố sẽ hỗ trợ 5 hoạt động.

Theo đó, hỗ trợ 100% chi phí thực hiện nhưng không quá 300 triệu đồng/doanh nghiệp tham gia khi tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm ở nước ngoài.

Hỗ trợ 100% chi phí trên cơ sở giá đấu thầu hoặc theo báo giá của Ban Tổ chức chương trình khi tổ chức không gian triển lãm chung của TPHCM tại nước ngoài.

Hỗ trợ 100% chi phí thực hiện nhưng không quá 30 triệu đồng/doanh nghiệp khi tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm quốc tế tại Việt Nam đối với sản phẩm xuất khẩu.

Hỗ trợ 100% kinh phí trên cơ sở giá đấu thầu hoặc theo báo giá của Ban Tổ chức chương trình khi tổ chức đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào TPHCM giao dịch để mua hàng; tổ chức đoàn giao dịch thương mại ở nước ngoài.

Hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện nhưng không quá 2 tỉ đồng/hội nghị khi tổ chức hội nghị quốc tế tại TPHCM về ngành hàng xuất khẩu; kết nối giao thương tại Việt Nam giữa nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại.

Trong những năm qua, TPHCM đã quan tâm và triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. Tổng ngân sách nhà nước của TPHCM, tỉnh Bình Dương (cũ), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đã chi cho các hoạt động xúc tiến thương mại trong giai đoạn 2023 - 2025 liên tục tăng. Năm 2023: đạt 143,7 tỉ đồng; năm 2024: đạt 159,4 tỉ đồng; năm 2025: ước đạt 167,1 tỉ đồng.



