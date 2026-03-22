TPHCM: Hai tài xế đánh nhau trên đường Hải Thượng Lãn Ông

Ngày 22-3, Công an phường Chợ Lớn, TPHCM đang xác minh, xử lý vụ hai tài xế đánh nhau sau mâu thuẫn giao thông.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh tài xế của 2 phương tiện ô tô chạy trên đường Hải Thượng Lãn Ông, hướng từ chợ Kim Biên về cầu Chà Và (thuộc phường Chợ Lớn) thì xảy ra mâu thuẫn giao thông. Cả hai sau đó xuống xe, lời qua tiếng lại rồi đánh nhau. Vụ việc khiến tài xế xe chở hàng bị chảy máu vùng đầu.

Bước đầu xác định vụ việc xảy ra vào trưa 21-3 trên đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Chợ Lớn.

Công an phường Chợ Lớn đang phối hợp Đội CSGT Chợ Lớn (thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM) mời những người liên quan đến trụ sở làm việc.