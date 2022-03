TPHCM: Công bố số điện thoại tố giác hành vi quấy rối tình dục

Thời gian gần đây, nhiều hành khách là phụ nữ đi xe buýt trên địa bàn TPHCM đã liên tiếp than phiền trên mạng xã hội về việc bị quấy rối tình dục khi đi trên phương tiện giao thông công cộng. Thông tin trên đã gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho cộng đồng đặc biệt là các em nữ sinh, sinh viên.

Sau khi nhận được phản ánh của cộng đồng, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng đã đề nghị Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TPHCM điều tra, xử lý nghiêm tình trạng sàm sỡ, quấy rối tình dục trên xe buýt. Cơ quan chức năng đang thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho hành khách và sự văn minh khi di chuyển trên phương tiện giao thông công cộng.

Chiều 21/3, tại buổi họp báo về tình hình dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế, ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ, Sở Giao thông Vận tải TPHCM khẳng định, công tác phòng, chống quấy rối và an ninh trên xe buýt được tổ chức thường xuyên, dưới nhiều hình thức.

Cụ thể, tại các nhà chờ, bến bãi xe buýt đều có camera theo dõi. Mỗi xe buýt trên địa bàn thành phố đều được gắn 4 camera bao gồm: 1 camera hành trình; 1 camera theo dõi sự tuân thủ an toàn giao thông của tài xế và 2 camera theo dõi trật tự ở khu vực hành khách. Bên cạnh đó, 100% xe buýt đều được trang bị GPS.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố đã xây dựng quy chế phối hợp với Công an TPHCM để xử lý vấn đề mất an ninh. Tài xế, tiếp viên cũng được tập huấn nghiệp vụ xử lý trong trường hợp có hành khách phản ánh những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trong suốt lộ trình di chuyển.

Tuy nhiên, theo nhận định của ông Ngọc Hải, những sự việc quấy rối tình dục được phản ánh vừa qua diễn ra khá thụ động, người dân không phản ánh ngay khi đối tượng có hành vi quấy rối mà chỉ phản ánh trên mạng xã hội. Sự e ngại hoặc lo sợ của chính hành khách trong tố giác tội phạm đã khiến hành vi trên không được ngăn chặn kịp thời.

Trước tình hình trên, cơ quan chức năng khuyến khích người dân tố giác ngay khi xảy ra sự việc để tiếp viên, tài xế và hành khách phối hợp xử lý. Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TPHCM cũng đã chính thức công bố số điện thoại đường dây nóng: 0981960202 tiếp nhận và xử lý mọi vấn đề phản ánh của người dân về an ninh như bị quấy rối tình dục, móc túi trên xe buýt.