Không chỉ nổi tiếng với những toà cao ốc chót vót, những trung tâm thương mại sầm uất, những khu vui chơi xuyên đêm mà TP.HCM còn được biết đến như 1 "thiên đường" ẩm thực với đầy đủ các món từ Tây sang Ta, từ Bắc vào Nam cho bạn lựa chọn. Có thể nói, TP.HCM có rất nhiều "mùi vị".



Những "mùi vị" này là các món ăn quen thuộc của những người dân nơi đây, họ có thể ăn hàng ngày hàng giờ mà không thấy ngán. Tuy không quá cao sang, thậm chí có món chỉ được bày bán ven đường, núp sâu trong những con hẻm nhỏ nhưng tất cả đều chứa đựng những kí ức khó quên. Vậy, TP.HCM có những "mùi vị" đặc trưng gì? Nếu bạn vẫn chưa biết hết thì hãy cùng điểm qua nhé!

Cơm tấm sườn bì chả với dàn topping siêu xịn

Nếu như Hà Nội từ lâu đã nổi tiếng với món phở thì TP.HCM cũng chẳng hề kém cạnh với món cơm tấm trứ danh khắp Việt Nam. Không chỉ "hạ gục" các tín đồ ẩm thực trong nước, món ăn này còn "gây thương nhớ" cho nhiều du khách nước ngoài bởi hương vị thơm ngon. Không những vậy, cơm tấm còn là món giúp chắc bụng, no lâu, thích hợp để ăn sáng, trưa, chiều tối.

Năm 2019, cơm tấm TP.HCM đã vinh dự trở thành cụm từ ăn uống được tìm kiếm nhiều nhất trên Google (Ảnh: @9493.corner, @mysteriousaigon)

Ở TP.HCM, bạn có thể dễ dàng tìm thấy quán cơm tấm ở khắp các ngõ ngách, từ những quán sang trọng cho đến những quán bình dân, hay thậm chí là quán bán bên vệ đường. Thế nhưng, dù được bán ở hình thức nào thì hương vị cũng đều "chuẩn chỉnh". Món cơm giản dị này được nấu từ loại gạo vỡ, người ta còn hay gọi là tấm, ăn kèm sườn nướng cháy cạnh thấm vị, bì thính gạo rang thơm nức mũi, chả trứng vàng ươm và mỡ hành béo ngậy.

Khi ăn chỉ cần rưới thêm nước mắm tỏi ớt là đủ sức đánh thức cả khứu giác lẫn vị giác. Ngoài các topping cơ bản, cơm tấm bây giờ còn bán kèm rất nhiều loại thức ăn khác, được bày ra như 1 khay buffet hoành tráng để bạn thoải mái lựa chọn, nào là cá kho, trứng chiên, gà ram, thịt kho tàu,... Tuy cơm tấm ở đâu cũng có, nhưng để thưởng thức hương vị đúng chuẩn thì chỉ có thể là TP.HCM mà thôi.

Ảnh: @mysteriousaigon, @eatenbylong, @lovefood_102, @lacasaigon_

Các quán cơm tấm lâu đời nhất định phải thử:

- Cơm tấm bãi rác: 73 Lê Văn Linh, P. 13, Q. 4

- Cơm tấm Ba Há: 389 Hưng Phú, P. 9, Q. 8

- Cơm tấm Tài: 1 Nguyễn An Ninh, P. 14, Q. Bình Thạnh

- Cơm tấm Mười: 294/35 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 21, Q. Bình Thạnh

- Cơm tấm Huyền: Hẻm 95 Lê Văn Duyệt, P.3, Q. Bình Thạnh

- Cơm tấm Hùng: 194/2 Võ Văn Tần, P. 5, Q. 3

- Cơm tấm chả cua Tân Định: 113 Nguyễn Phi Khanh, P. Tân Định, Q.1

- Cơm tấm Thanh Bình: 152/28/3 Lý Chính Thắng, P. 14, Q. 3

Xe hủ tiếu gõ lót bụng đêm khuya

Dù có bao nhiêu món hủ tiếu biến tấu lạ miệng xuất hiện, hay những hàng quán sang trọng "mọc" lên thì hủ tiếu gõ vẫn cứ là 1 món ăn bình dân được nhiều người yêu thích, và cũng là nét văn hoá rất riêng của TP.HCM. Món ăn này thường được bán trên 1 chiếc xe đẩy bên lề đường, đi kèm là nồi nước lèo to, được đun sôi liên tục bởi bếp than bên dưới, xung quanh thì kê vài bộ bàn ghế nhựa. Không giống như các loại hủ tiếu khác, hủ tiếu gõ thường mở bán vào lúc xế chiều cho đến nửa đêm. Thế nên, đây là món ăn lý tưởng để lót bụng đêm khuya. Hôm nào có lỡ đi chơi về muộn thì chỉ cần tấp vào 1 xe hủ tiếu gõ bất kì là đảm bảo no căng bụng.

Hủ tiếu gõ được người dân TP.HCM thường xuyên ăn vào ban đêm (Ảnh: @foodholicvn)

Thành phần của tô hủ tiếu gõ tuy không quá cao sang nhưng lại rất đa dạng, mỗi thứ 1 ít, bao gồm bánh hủ tiếu, thịt heo luộc cắt mỏng, trứng cút, xương heo, thịt băm, giá đỗ, hẹ, cuối cùng là 1 ít tóp mỡ thơm bùi rồi chan thêm nước lèo nóng hổi được ninh từ xương heo và rau củ. Ai "rủng rỉnh" hơn thì có thể gọi thêm giò heo, chả bò để làm phong phú hương vị. Mức giá của hủ tiếu gõ cũng rất rẻ, chỉ cần 20k - 25k thôi là đã có ngay tô hủ tiếu hấp dẫn để xua tan cơn đói.

Ảnh: @tonyfoods47, @quynhu.joyn

Những nơi bán hủ tiếu gõ vừa ngon vừa rẻ ở TP.HCM:

- Hủ tiếu gõ Phạm Văn Hai: 154/56 Phạm Văn Hai, P. 3, Q. Tân Bình

- Hủ tiếu gõ Bà Hạt: Hẻm 449 Bà Hạt, P. 8, Q. 10

- Hủ tiếu gõ Trần Hưng Đạo: 52 Trần Hưng Đạo, P. 11, Q. 5

- Hủ tiếu gõ sườn kho: Hẻm 192 Ngô Quyền, P. 8, Q. 10

Bánh mì phá lấu vừa the cay vừa thơm nức mũi

Nói đến các món ăn nhẹ ngon - bổ - rẻ ở TP.HCM thì không thể nào thiếu đi cái tên phá lấu. Tuy phá lấu có nguồn gốc từ Triều Châu nhưng món ăn này đã gắn liền với biết bao nhiêu thế hệ ở TP.HCM. Món ăn này cũng rất phổ biến, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những gánh hàng rong bán phá lấu ở cổng trường hay những chiếc tủ kính được đặt tại các khu chợ, khói tỏa nghi ngút, mùi thơm toả nức mũi.

Phá lấu được các tín đồ ẩm thực ưa chuộng khi du nhập vào Việt Nam (Ảnh: @maryderoux)

Món phá lấu nhìn tưởng đơn giản nhưng phải tỉ mỉ trong từng công đoạn chế biến, vì nguyên liệu chính là các loại nội tạng như lưỡi, tai, ruột, bao tử của heo, bò hoặc vịt. Tất cả nguyên liệu sẽ được ninh thật mềm trong nồi nước dùng được nấu từ nước cốt dừa và các loại gia vị thuốc bắc như quế chi, bát giác, tiểu hồi,… cho đến khi thấm vị, chuyển sang màu nâu đỏ. Nếu muốn no bụng, bạn có thể gọi thêm bánh mì và mì gói để ăn kèm với phá lấu.

Còn nếu muốn ăn nhẹ, bạn chỉ cần xiên từng miếng lòng giòn sần sật rồi chấm vào phần mắm me chua ngọt được pha sền sệt cũng đã đủ ngon "nuốt lưỡi". Ngoài phá lấu truyền thống thì hiện nay còn khá nhiều phiên bản khác như phá lấu chiên, phá lấu xào me, phá lấu nướng,… với mức giá cực kì phải chẳng để bạn "đổi vị" thường xuyên mà không lo "xẹp ví".

Ảnh: @ruahaman

Những quán phá lấu chuẩn vị nhất ở TP.HCM:

- Phá lấu Lì: 1A Sương Nguyệt Anh, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1

- Phá lấu cô Thảo: 243/29G Tôn Đản, P. 15, Q. 4

- Phá lấu dì Phương: 119 Cách Mạng Tháng 8, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 3

- Phá lấu dì Nủi: 243/30 Tôn Đản, P. 15, Q. 4

- Phá lấu xào me Bình Tây: 36B Bình Tây, P. 1, Q. 6

- Phá lấu Bà Hạt: 195 Bà Hạt, P. 9, Q. 10

Phần xôi ăn vội trong những ngày hối hả

Xôi là 1 món ăn đáp ứng đủ mọi tiêu chí: ngon - rẻ - nhanh, vì thế món ăn này thường được nhiều người chọn để ăn sáng cho kịp giờ đi học, đi làm, hoặc mua mang theo để lót dạ trong những buổi đói giữa cử. Không chỉ hấp dẫn với nhiều sự lựa chọn từ mặn đến ngọt mà xôi còn gói ghém đầy đủ các chất dinh dưỡng để "nạp" năng lượng cho 1 ngày dài. Ban đầu, xôi chỉ có những phiên bản đơn giản như xôi mặn, xôi gấc, xôi đậu,… Nhưng dần dà, nhiều phiên bản biến tấu của xôi cũng xuất hiện ở TP.HCM, nào là xôi cadé, xôi gà xé, xôi trứng non, xôi phá lấu, xôi xá xíu,… đủ kiểu, ngon không thể tả. Một phần xôi ở TP.HCM cũng khá đầy, bao gồm nếp đồ thơm dẻo, lượng topping siêu khủng bên trên và kèm theo là dưa chua, hành phi, rau mùi. Chính vì vậy mà bây giờ người ta cũng thèm ăn xôi nhiều hơn, mà cứ thèm là ăn, bất kể cử sáng, trưa, chiều hay tối vì xôi giờ nào cũng có.

Xôi ngày càng phổ biến rộng rãi, có thể trở thành bữa trưa, bữa chiều hay bữa tối thay thế cả cơm nhà (Ảnh: @em_them_an, @_teeluvfood_)

Những quán xôi nức tiếng, luôn đông khách ở TP.HCM:

- Xôi nhà xác: 409 Trần Phú, P. 7, Q. 5

- Xôi Bình Tiên: 88 Minh Phụng, P. 5, Q. 6

- Xôi gà 315: 17 Trần Quốc Toản, P. 8, Q. 3

- Xôi cô Thu: 103 Yersin, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1

- Xôi cadé: 451 Trần Phú, P. 7, Q. 5

- Xôi gà 56: 56 Trịnh Đình Trọng, P. Phú Trung, Q. Tân Phú

- Xôi ngọt Hà Dung: 494 Đoàn Văn Bơ, P. 13, Q. 4

Những hàng bánh tráng trộn "nhỏ nhưng có võ"

Bánh tráng trộn được ra đời đầu tiên tại TP.HCM, nên món ăn này từ lâu đã trở thành cái tên vàng trong làng ăn vặt. Dù ẩm thực đường phố ở TP.HCM có rất nhiều món mới lạ, thay đổi theo thời gian nhưng bánh tráng trộn dường như vẫn chiếm vị trí số 1 trong lòng giới trẻ vì vừa có giá thành hợp túi, vừa đa dạng hương vị. Đặc trưng của những nơi bán bánh tráng trộn là thường không có quán xá hẳn hoi, mà chỉ là chiếc xe nhỏ bán mang đi hoặc những gánh bánh tráng ngồi bên góc đường.

Không chỉ là món ăn vặt ngon mà bánh tráng trộn còn là chất xúc tác để cuộc tám chuyện của hội bạn thêm phần rôm rả (Ảnh: @hetagram, @chungminhodayanthatnhieu)

Phần bánh tráng trộn ở TP.HCM phải nói là hội tụ đủ hương vị: chua, cay, mặn, ngọt. Bánh tráng được dùng đa số là bánh tráng dẻo hoặc bánh tráng phơi sương. Trộn cùng hàng loạt topping như ruốc, hành phi, khô bò, mực sợi, khô bò đen, xoài chua, tắc, rau râm, trứng cút,… Thậm chí, có nơi còn cho thêm mỡ hành, tỏi phi, bơ làm từ trứng gà để làm tăng hương vị. Nhờ vào sự đa dạng này mà bánh tráng trộn đã trở thành món ăn vặt luôn có mặt mọi cuộc vui của giới trẻ.

Ảnh: @canquetsaigon

Những hàng bánh tráng trộn được review tốt ở TP.HCM:

- Bánh tráng trộn chú Viên: 38 Nguyễn Thượng Hiền, P. 5, Q. 3

- Bánh tráng cô Gánh: Chung cư A2, Phan Xích Long, P. 7, Q. Phú Nhuận

- Bánh tráng tỏi Trần Quang Diệu: Chung cư Trần Quang Diệu, 019 lô B, P. 13, Q. 3

- Bánh tráng trộn cô Năm: 45 Lê Thị Hồng, P. 7, Q. Gò Vấp

- Bánh tráng Nhật Quỳnh: 78/10 Hồ Thị Kỷ, P. 1, Q. 10

- Bánh tráng trộn Gia Thịnh: 182 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức

- Bánh tráng Cống Quỳnh: 153 Cống Quỳnh, P. Nguyễn Cư Trinh, Q. 1

Những quán ốc "núp hẻm" thơm ngon cực đỉnh

Nhắc đến món ốc thì TP.HCM là 1 "thiên đường" đúng nghĩa, ngoài những món ốc cơ bản như ốc luộc, ốc xào, ốc hấp ra thì nơi đây còn có hàng chục loại ốc từ lạ đến quen, được chế biến theo hàng trăm cách, nào là rang me, rang muối, xóc trứng muối, xào bơ bắp, xào tỏi, phủ phô mai,… kể có khi đến mai cũng chưa hết. Những quán ốc ở TP.HCM không đơn giản là chỉ đến ăn no rồi về, mà người dân thường sẽ nấn ná lại, hít hà mùi thơm của các món đang chế biến, rồi vừa nhâm nhi vừa trò chuyện rôm rả với bạn bè. Chính vì lẽ đó, mặc dù các quán ốc thi nhau "mọc" lên nhưng lúc nào cũng đông khách và không bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ốc là món đặc sản không thể bỏ qua khi ghé thăm TP.HCM (Ảnh: @caibung_doi, @vivituti.p)

Những quán ốc "danh bất hư truyền" ở TP.HCM:

- Ốc chảo Thanh Vinh: 861/48 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q. 7

- Ốc Ông Cua: Hẻm 1005 Trần Xuân Soạn, P. Bình Thuận, Q. 7

- Ốc bình dân: 221/21, Phan Văn Khỏe, P. 5, Q. 6

- Ốc chút chít: 285/36/1 Cách Mạng Tháng 8, P. 12, Q. 10

- Ốc Tuyết: 432A/43B Dương Bá Trạc, P. 1, Q. 8

"Hột gà nướng, hột vịt lộn, trứng cút lộn, bắp xào đây"

Với những ai sinh sống ở TP.HCM thì chắc không còn xa lạ gì với tiếng rao "Hột gà nướng, hột vịt lộn, trứng cút lộn, bắp xào đây". Cứ vào mỗi buổi tối, những chiếc xe nhỏ với đầy đủ các món như nướng hột gà, hột vịt lộn, hột vịt dữa, trứng cút lộn xào me, bắp xào tôm khô lại chạy rong ruổi khắp những con đường để bán. Đặc biệt là những hôm trời mưa hay lười ra đường thì sự xuất của xe hột vịt này như 1 "vị cứu tinh", chỉ cần cất tiếng gọi là có ngay loạt món nóng hổi, thơm phưng phức. Hiện tại, ngoài những xe bán rong, TP.HCM đã có thêm vài xe đẩy bán cố định để mọi người có thể dễ tìm mua hơn.

Ở TP.HCM, hột gà nướng, bắp xào,... luôn là món ăn thu hút nhiều lứa tuổi (Ảnh: @saubayfood, @didauando.vn)

Những nơi bán hột gà nướng ở TP.HCM:

- Xe đẩy nhỏ nằm ở số 282 - 284 Lê Văn Sỹ, P. 14, Q. 3 (đối diện chợ Nguyễn Văn Trỗi)

- Hột gà nướng Lệ Hà: 711 Cách Mạng Tháng 8, P. 6, Q. Tân Bình

- Hột gà nướng Nguyễn Chí Thanh: 730 Nguyễn Chí Thanh, P. 4, Q. 5

- Khu vực quanh hồ Con Rùa (Q. 3)

Ngồi bệt vỉa hè nhâm nhi trà dâu, trà đào

Dù TP.HCM không thiếu những hàng quán sang trọng, đẹp đẽ nhưng thú vui của giới trẻ vẫn là ngồi bệt uống trà tắc, trà đào, trà dâu. Tuy không có gì cầu kỳ, cũng chẳng cần bàn ghế hay máy lạnh, chỉ có mỗi miếng bìa giấy lót ngồi và chiếc thùng xốp làm bàn, vậy mà cứ vào mỗi cuối tuần, các bạn trẻ lại rủ nhau đến đây vừa nhâm nhi ly nước vừa nói đủ thứ chuyện trên đời. Điểm thú vị nhất khi ngồi ở những nơi này là bạn sẽ có dịp nhìn rõ hơn nhịp sống năng động vốn có của thành phố và bắt được hết những thông tin hằng ngày. Hơn nữa, những ly nước được bán ở các địa điểm này cũng được pha khá vừa uống, giá cả lại phải chăng nên vì thế mà nhiều người lựa chọn đến đây.

Ngồi bệt vỉa hè, nhâm nhi nước và trò chuyện cũng là 1 thú vui của giới trẻ hiện nay (Ảnh: @chanlovefoods, @saubayfood, @eatenbylynn)

Những nơi ngồi bệt uống trà dâu, trà đào được lòng giới trẻ TP.HCM:

- Trà dâu Đông Du: 52 Đông Du, P. Bến Nghé, Q. 1

- Trà đào nhà hát: Bên hông nhà hát lớn, Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q. 1

- Trà tắc/ dừa tắc nhà thờ Đức Bà: Vỉa hè bên cạnh nhà thờ Đức Bà, Công xã Paris, P. Bến Nghé, Q. 1

