TPHCM: 3 tháng, tòa án thụ lý 39 vụ án với 106 bị cáo liên quan nhóm tội phạm tham nhũng

UBND TPHCM vừa có báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng , tiêu cực quý I năm 2024.

Theo đó, tổng số vụ việc, đối tượng tham nhũng được phát hiện qua tổng hợp báo cáo của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc TPHCM trong quý 1/2024 là 5 vụ việc, liên quan đến 7 người. Trong đó, Công an TPHCM là 2 vụ, liên quan 2 người; Sở Y tế 2 vụ, liên quan 3 người và UBND quận 1 là 1 vụ, có liên quan 2 người.

Đối với kết quả xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng; việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng và qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tại UBND quận 1, trong quý I, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 1 đã phát hiện 1 vụ việc tham nhũng liên quan đến đơn tố cáo của người dân và hiện đang trong giai đoạn điều tra.

Còn tại Công an TPHCM, trong quý vừa qua, Công an các đơn vị đã tiến hành kiểm tra, xác minh, báo cáo kết quả đối với 5/5 đơn phản ánh hành vi có dấu hiệu liên quan tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố. Với 5 đơn phản ánh này, có một phần đúng ở 1 đơn, không cơ sở kết luận 3 đơn và sai 1 đơn.

Qua công tác xem xét nội dung phản ánh, báo cáo về hành vi liên quan tham nhũng, tiêu cực, đã kiến nghị xử lý kỷ luật 1 vụ với 1 trường hợp cán bộ, chiến sĩ sai phạm liên quan hành vi tham nhũng.

Liên quan đến kết quả xét xử các vụ án tham nhũng, trong giai đoạn từ ngày 1/12/2023 đến 28/2/2024, Tòa án nhân dân 2 cấp thành phố đã thụ lý 39 vụ án với 106 bị cáo liên quan các tội phạm về tham nhũng, đã giải quyết 19 vụ án với 37 bị cáo.

Cụ thể, áp dụng hình phạt tù chung thân với 1 người, phạt tù trên 10 năm với 8 người, phạt tù dưới 10 năm với 19 người, án treo, cải tạo không giam giữ với 4 người.

Đối với kết quả xử lý tài sản tham nhũng qua điều tra, báo cáo cho biết tài sản bị tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng đối với tổng số vụ án thụ lý điều tra trong kỳ ước tính có giá trị trên 51,4 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo, trong quý I/2024, các cơ quan chức năng trên địa bàn TPHCM đã tiếp tục xử lý 2 vụ với 3 người liên quan đến hành vi tham nhũng, tiêu cực từ năm 2023 chuyển sang.

Cụ thể là vụ án vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Việt Á , Bệnh viện TP Thủ Đức và Công ty TNHH Thiết kế xây dựng và dịch vụ Nam Phong và vụ nhân viên thu phí Bệnh viện TP Thủ Đức không nộp đủ số tiền thu chi từ tháng 1/2021 đến tháng 7/2021.

Hai vụ án này hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.