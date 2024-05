Bộ Công an khởi tố, bắt Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái

Chiều 4/5, tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2024, Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an cho biết liên quan đến vụ án ở tập đoàn Thuận An, Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can và bị can mới nhất là Dương Văn Thái - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

“Các thủ tục tố tụng với bị can Dương Văn Thái được tiến hành từ ngày 1/5/2024”, ông Xô thông tin.

Ông Dương Văn Thái. Ảnh: VTC News

Trước đó, ngày 26/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đồng thời, tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa XV kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can.

Ông Dương Văn Thái sinh ngày 22/7/1970; quê quán xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; trình độ Tiến sỹ kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Thái từng đảm nhiệm các chức vụ Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 10/2020, ông được bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, sau đó là Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang.

Từ 7/2021 tới nay, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; Đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang, Tổ trưởng Tổ Đảng (7/2021), Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội.

Ngày 2/5, tại kỳ họp bất thường lần thứ 7 Quốc hội khóa XV hôm 2/5, ông Dương Văn Thái bị bãi nhiệm chức vụ đại biểu Quốc hội.