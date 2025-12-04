TP nhỏ nhất, giàu top đầu sắp có công trình 388m, gia nhập "câu lạc bộ" các tòa tháp chọc trời ở Việt Nam

TP Hải Phòng khởi công hàng loạt dự án trọng điểm dịp 19/12

UBND TP Hải Phòng dự kiến khởi công và khánh thành 13 công trình vào ngày 19/12 nhằm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc XIV. Trong số này, có 5 công trình đăng ký khởi công và khánh thành với Trung ương.

Thứ nhất, khởi công dự án đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga thuộc dự án xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tại khu vực đường vào ga Nam Hải Dương trên địa bàn hai xã Gia Lộc và Yết Kiêu.

Thứ hai, khánh thành 7 tòa nhà từ CT1 đến CT8 thuộc dự án nhà ở xã hội khu đô thị - dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ tại phường An Dương. Chủ đầu tư là CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng. Đến ngày 29/8/2025, các căn hộ thuộc toàn bộ tòa CT10 của dự án này cũng sẽ đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Thứ ba, khởi công dự án xây dựng nút giao thông giữa đường Bùi Viện và đường Lê Hồng Phong tại phường Hải An. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 707 tỷ đồng.

Thứ tư, khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên (KCN An Phát 5) tại xã Cẩm Giàng, do CTCP Khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên làm chủ đầu tư.

Thứ năm, khởi công dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp tại lô I.14/CTHH-01 thuộc khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, phường Thủy Nguyên. Đáng chú ý, dự án sẽ xây tòa tháp phức hợp cao 388m với 75 tầng.

Ảnh minh họa dự án Tòa tháp phức hợp cao 388m của TP Hải Phòng trong tương lai bằng AI

Tòa tháp phức hợp cao 388m của TP Hải Phòng được quy hoạch thế nào?

Dự án xây dựng công trình hỗn hợp tại lô I.14/CTHH-01 tọa lạc tại Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm (thành phố Thủy Nguyên cũ) - trung tâm chính trị - hành chính mới của thành phố Hải Phòng.

Công trình gồm tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn cao cấp, văn phòng cho thuê và khu căn hộ hạng sang; được quy hoạch với hai khối: Tháp hỗn hợp 75 tầng và tháp chung cư 38 tầng. Dự án có tổng diện tích khoảng 32.500m2, tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ vươn lên nhóm 5 công trình cao nhất Việt Nam và trở thành biểu tượng kiến trúc mới của Hải Phòng. Khi đưa vào sử dụng, công trình sẽ chính thức vượt Diamond Crown Hai Phong (186m, 45 tầng) để nắm giữ vị trí tòa nhà cao nhất thành phố.

Được biết, Diamond Crown Hai Phong được khởi công trên diện tích 1,3 ha vào cuối năm 2021 và đã chính thức cất nóc vào tháng 5/2023. Kế đến là dự án Golden Crown Hai Phong được khởi động vào cuối năm 2023, gây chú ý nhờ chiều cao ấn tượng, dao động từ 39 đến 45 tầng, và nằm liền kề Diamond Crown Hai Phong.

Đồng thời, dự án sẽ góp mặt trong danh sách những công trình cao nhất cả nước như Landmark 81 (TP. HCM) hay Keangnam Landmark 72 (Hà Nội).