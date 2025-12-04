Cập nhật mới nhất về siêu dự án của vùng giàu nhất Việt Nam: Dài 160km, trị giá 120.000 tỷ đồng

Thúc đẩy tiến độ siêu dự án Vành đai 4 TP.HCM hơn 120.000 tỷ đồng

Ảnh minh họa dự án Vành đai 4 TP.HCM trong tương lai do AI sáng tạo ra

Dự án Vành đai 4 TP. HCM được xác định là siêu công trình hạ tầng đường bộ lớn nhất khu vực Đông Nam Bộ, với chiều dài gần 160 km đi qua nhiều địa phương. Nhận thức rõ vai trò chiến lược của tuyến giao thông liên vùng này, cùng với yêu cầu từ Chính phủ, UBND TP. HCM đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4.

Ban gồm 15 thành viên, trong đó Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Văn Được giữ vai trò Trưởng ban; Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Bùi Xuân Cường làm Phó Trưởng ban thường trực phụ trách điều phối chung.

Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Hoàng Nguyên Dinh được giao phụ trách lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư – một trong những khâu khó và cần nhiều phối hợp liên ngành. Đây cũng là dự án mang tính liên kết vùng, khi Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm cùng tham gia với vai trò Phó Trưởng ban, thể hiện sự đồng bộ giữa các địa phương có tuyến đi qua.

Hướng tuyến Vành đai 4 - TP HCM. Ảnh: Báo NLĐ

Các thành viên còn lại là lãnh đạo các sở chuyên ngành như Xây dựng, Tài nguyên – Môi trường, Quy hoạch – Kiến trúc và Tài chính của TP. HCM, Đồng Nai và Tây Ninh nhằm xử lý thủ tục kỹ thuật, quy hoạch, đầu tư và tài chính xuyên suốt quá trình triển khai dự án.

Chính phủ cũng phân quyền mạnh cho địa phương khi giao Chủ tịch UBND TP. HCM, Đồng Nai và Tây Ninh thực hiện thẩm quyền người quyết định đầu tư, tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các dự án thành phần.

Theo cập nhật tiến độ, TP. HCM cùng các tỉnh có tuyến đi qua đã đồng loạt tăng tốc triển khai công tác chuẩn bị. Nhiều đoạn đã đạt khoảng 89% khối lượng đo đạc, kiểm đếm đất đai và bồi thường – điều kiện tiên quyết để bàn giao mặt bằng thi công.

Dự án Vành đai 4 TP.HCM được quy hoạch như thế nào?

Dự án Vành đai 4 TP. HCM có tổng mức đầu tư hơn 120.000 tỷ đồng, được Quốc hội phê duyệt chủ trương vào tháng 6/2025. Tuyến đường có thiết kế giai đoạn đầu gồm 4 làn xe, tốc độ tối đa 100 km/h và chiều rộng mặt đường 25,5 m; trong tương lai sẽ mở rộng thành 8 làn, nền đường lên đến 74,5 m. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành vào năm 2028 và đưa vào khai thác năm 2029.

Dự án Vành đai 4 TPHCM có tổng chiều dài 207 km đi qua TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh (sau sáp nhập). Trong đó, đoạn gần 47 km qua Bình Dương (trước sáp nhập) đã khởi công từ tháng 6/2025, mở đầu cho chuỗi hạ tầng kết nối đô thị - công nghiệp lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Các đoạn tuyến còn lại, với tổng chiều dài khoảng 160 km và tổng vốn đầu tư hơn 120.400 tỷ đồng, đã được Quốc hội thông qua chủ trương hồi tháng 6/2025. Đáng chú ý, trước khi sáp nhập, đoạn tuyến qua TPHCM chỉ dài khoảng 17 km, nhưng sau điều chỉnh địa giới hành chính, chiều dài đoạn tuyến qua thành phố tăng lên gần 83 km, trở thành phần dài nhất toàn dự án.

Theo kế hoạch triển khai, đối với các dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), hồ sơ nghiên cứu khả thi dự kiến hoàn thành và phê duyệt vào tháng 1/2026. Hoạt động lựa chọn nhà đầu tư và ký hợp đồng BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao) dự kiến diễn ra vào tháng 6/2026, tạo tiền đề để các gói thầu đủ điều kiện khởi công từ cuối năm 2026.

Dự kiến toàn bộ tuyến Vành đai 4 TPHCM sẽ khởi công đồng loạt vào ngày 2/9/2026 – đúng dịp Quốc khánh, thể hiện quyết tâm cho tiến độ của siêu dự án. Mục tiêu hoàn thành tuyến đường vào quý II/2028 và đưa vào khai thác trong cùng năm, phục vụ giao thương và vận tải hàng hóa vùng Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và Tây Nguyên.

Khi đi vào vận hành, tuyến đường sẽ trở thành trục kết nối chiến lược giữa các vùng kinh tế trọng điểm, giúp luân chuyển hàng hóa giữa các khu công nghiệp, khu đô thị và cảng biển nhanh chóng, thuận lợi hơn. Đây cũng là tuyến giao thông đóng vai trò tối ưu hóa kết nối với sân bay Long Thành, các cảng quốc tế, đồng thời mở không gian phát triển mới, tăng giá trị quỹ đất và thúc đẩy đô thị, sản xuất công nghiệp, dịch vụ logistics dọc trục hành lang giao thông.

Đặc biệt, Vành đai 4 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho luồng xe từ Quốc lộ 13, Quốc lộ 22 tiếp cận các cảng tại Tây Ninh và Hiệp Phước (TPHCM), góp phần giảm tải áp lực giao thông cho khu vực nội đô và các tuyến cửa ngõ vốn thường xuyên ùn tắc.(TPHCM), góp phần giảm tải cho khu vực nội đô và các tuyến cửa ngõ vốn thường xuyên ùn tắc.