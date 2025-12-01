Cầu dây văng 11.000 tỷ đồng, nối với "mỏ vàng" tương lai ở thành phố giàu nhất Việt Nam

TP.HCM đẩy nhanh phương án đầu tư cầu Cần Giờ

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ của hai phương án đầu tư cầu Cần Giờ gồm:

Trước đó, đại diện Tập đoàn Masterise – ông Đỗ Tuấn Anh, Phó Tổng Giám đốc – cho biết doanh nghiệp đang phối hợp Vingroup nghiên cứu phát triển hệ thống giao thông đồng bộ kết nối trung tâm TP.HCM với siêu đô thị biển Vinhomes Cần Giờ.

DN đã đề xuất được trở thành nhà đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ, sẵn sàng khởi công vào tháng 1/2026 và cam kết hoàn thành vào đầu năm 2028.

Ông Tuấn Anh nhận định Cần Giờ đang bước vào giai đoạn “trăm năm có một” khi TP.HCM đẩy mạnh chiến lược hướng biển. Nút thắt lớn nhất nhiều thập kỷ qua là kết nối giao thông – đặc biệt tình trạng “qua sông lụy phà” phụ thuộc hoàn toàn vào phà Bình Khánh. Việc xây dựng cầu Cần Giờ sẽ giải quyết dứt điểm hạn chế này, rút ngắn thời gian di chuyển hơn 2 giờ xuống còn chưa đầy 50 phút, đồng thời mở ra chuỗi phát triển đô thị – du lịch – logistics quy mô lớn.

Công trình 11.000 tỷ đồng, kỳ vọng hoàn thành năm 2028

Cầu Cần Giờ được xác định là một trong những dự án hạ tầng chiến lược của khu vực phía Nam TP.HCM, đóng vai trò then chốt trong việc hoàn thiện trục giao thông hướng biển của thành phố. Công trình nhằm xây dựng tuyến đường bộ vượt sông Soài Rạp, thay thế hoàn toàn phà Bình Khánh vốn đã quá tải nhiều năm. Khi hoàn thành, cầu sẽ kết nối trực tiếp huyện Cần Giờ với trung tâm TP.HCM, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội, du lịch và logistics.

Dự án gồm cầu chính và tuyến đường dẫn hai đầu với tổng chiều dài 7,3 km, trong đó quy mô mặt cắt ngang gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp. Tổng mức đầu tư ước tính khoảng 11.000 tỷ đồng.

Cầu Cần Giờ trong tương lai do AI sáng tạo ra, dựa trên phối cảnh chính thức

Tuyến bắt đầu từ đường 15B, đi qua đường Nguyễn Bình (huyện Nhà Bè), vượt sông Soài Rạp và kết nối vào đường Rừng Sác tại huyện Cần Giờ. Vị trí cầu nằm cách bến phà Bình Khánh khoảng 3 km về phía Nam, phù hợp định hướng phát triển đô thị – du lịch khu vực Cần Giờ.

Cầu chính được thiết kế theo kết cấu dây văng hiện đại, với tĩnh không thông thuyền 55 mét – tương đương cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành – bảo đảm cho tàu trọng tải lớn lưu thông an toàn. Bên cạnh cầu chính, dự án còn bao gồm các hạng mục thành phần như cầu Sông Chà dài 640,5 m, rộng 29,5 m; cầu Tắc Sông Chà dài 64,2 m, rộng 40 m; và hai cầu Rạch Mương Ngang dài 64,2 m, mỗi cầu rộng 7,75 m.

Khi đưa vào vận hành, thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ sẽ rút xuống chỉ còn 40–50 phút, thay thế hoàn toàn vai trò của phà Bình Khánh – vốn thường xuyên ùn ứ vào giờ cao điểm. Quan trọng hơn, cầu Cần Giờ sẽ kết nối trực tiếp với cao tốc Bến Lức - Long Thành thông qua nút giao Rừng Sác trị giá gần 2.900 tỷ đồng, hình thành trục giao thông chiến lược mở ra biển Đông. Đây cũng sẽ là cây cầu dây văng lớn nhất TP.HCM, góp phần tạo nên biểu tượng kiến trúc mới của thành phố phía Nam.

Cầu Cần Giờ trong tương lai do AI sáng tạo ra, dựa trên phối cảnh chính thức

Theo đánh giá của giới chuyên gia, dự án cầu Cần Giờ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hai đại dự án đang định hình tương lai khu vực: Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ quy mô 2.870 ha do Vingroup phát triển – dự kiến đón 9 triệu lượt khách mỗi năm.

Hơn thế nữa, cầu Cần Giờ được xây dựng sẽ mở cánh cửa cho "siêu" cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ sớm đi vào hoạt động, kết nối thông thương vào nội thành TP.HCM và các tỉnh thành khác. Cảng này được giới chuyên gia kỳ vọng sẽ là “mỏ vàng” giúp TP.HCM - đô thị giàu nhất Việt Nam tiếp tục giữ vững vai trò là trung tâm logistics của khu vực và châu Á như Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore.

“Khi hình thành cầu Cần Giờ sẽ góp phần đi tiên phong, hình thành tuyến kết nối giao thông trực tiếp với khu vực ven biển phía Nam TP.HCM và làm sáng bừng dậy sức sống của khu vực này", ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP.HCM nói tại lễ công bố kết quả tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc cầu Cần Giờ.