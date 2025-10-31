TP Hồ Chí Minh: Thu 2 kg đinh trên đường cửa ngõ, nghi do “đinh tặc” giăng bẫy

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình trên địa bàn đảm trách, trong những ngày gần đây, Đội CSGT An Sương nhận thấy vấn nạn "đinh tặc" có dấu hiệu hoạt động trở lại, đặc biệt là trên tuyến Quốc Lộ 1 (nay là Đỗ Mười), thuộc phường An Phú Đông, TP Hồ Chí Minh.

Qua theo dõi, Đội CSGT An Sương phát hiện trên làn đường hỗn hợp tuyến Đỗ Mười từ cầu Bình Phước đến Vườn Lài xuất hiện nhiều vật sắc nhọn, đinh thép… tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông, tai nạn giao thông, gây thiệt hại tài sản cho người tham gia giao thông, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn đảm trách.

Xe hút đinh của các tình nguyện viên (Clip: CSGT cung cấp)

Trước tình hình trên, Đội CSGT An Sương đã phối hợp với chính quyền địa phương và các Đội hút đinh tình nguyện tiến hành hút đinh, vật sắc nhọn trên tuyến Đỗ Mười, thuộc Phường An Phú Đông để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Qua đó trong buổi tối ngày 28/10/2025 và sáng ngày 29/10/2025, tổ tình nguyện đã hút gần 2 kg vật sắc nhọn rơi vãi trên đường.

Bên cạnh đó, Đội CSGT An Sương cũng đã chủ động phối hợp với Công an địa phương tổ chức tuyên truyền cho các chủ cơ sở vá vỏ, sửa xe trên tuyến Đỗ Mười trong việc chấp hành các quy định pháp luật, không rải đinh, vật sắc nhọn, không phá xe của người tham gia giao thông để trục lợi, qua đó góp phần nâng cao ý thức của các chủ cơ sở sửa xe, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội.

Trong thời gian tới, Đội CSGT An Sương sẽ duy trì phối hợp với các Đoàn Phường trên địa bàn đảm trách tổ chức hút đinh, vật sắc nhọn trên các tuyến đường giao thông; cũng như thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền, vận động các chủ cơ sở sửa xe chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không vì lợi ích cá nhân mà gây mất TTATGT, TTXH, đồng thời tham mưu, phối hợp với chính quyền, công an địa phương trong việc kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các đối tượng rải đinh, vật sắc nhọn… xuống đường.

Lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh làm việc với 1 tiệm sửa xe (Ảnh: CSGT)

Người dân có thể cung cấp thông tin ngay lập tức cho đường dây nóng của Công an địa phương hoặc lực lượng Cảnh sát Giao thông khi phát hiện đối tượng nghi vấn rải đinh, hoặc các cơ sở sửa xe có hành vi bất thường. Cơ quan Công an sẽ tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định.