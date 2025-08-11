HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

TP HCM: Xe cẩu bị phóng điện khiến 2 người thương vong

Thanh Thảo |

Chiếc xe đang nâng cần cẩu lên cao thì bị phóng điện từ đường dây điện trung thế khiến 2 người thương vong.

Ngày 11-8, Công an TP HCM đang điều tra làm rõ vụ chiếc xe cẩu bị phóng điện khiến 2 người thương vong.

Xe cẩu bị phóng điện tại TP HCM khiến 2 người thương vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc đau lòng

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày tại phường Tân Hiệp, TP HCM (trước là TP Tân Uyên, Bình Dương cũ).

Khi chiếc xe cẩu đang nâng cần cẩu lên cao thì bị phóng điện từ đường dây điện trung thế trên đường Tân Hiệp 17 (khu phố Bến Sắn, phường Tân Hiệp).

Vụ việc khiến phụ xe T.Đ.P (20 tuổi, quê Sóc Trăng cũ, nay là TP Cần Thơ) tử vong, còn tài xế N.T.L (43 tuổi, quê Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, nay là TP HCM) bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện. 

Bé trai 5 tuổi ở Sơn La mất tích bí ẩn khi chơi ở sân nhà
Tags

Công an TP HCM

Tp Cần Thơ

phóng điện

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại