Chiều 11/8, Công an xã Mường Hung (tỉnh Sơn La ) phát đi thông báo khẩn tìm kiếm cháu Lương Quang Khải (5 tuổi, trú tại bản H8) mất tích từ chiều 10/8.

Theo cơ quan công an, khoảng 16h ngày 10/8, đơn vị nhận tin báo từ anh Lương Văn Phúc (38 tuổi, bố cháu Khải) về việc con trai rời khỏi nhà từ 14h32 cùng ngày nhưng chưa quay trở lại.

Khi đi, cháu mặc áo phông ngắn tay màu be in họa tiết, quần short màu xanh, dép lê nâu, tóc cắt ngắn, dáng người nhỏ.

Camera ghi lại thời điểm cháu Lương Quang Khải rời khỏi nhà. (Ảnh: Công an xã Mường Hung)

Anh Phúc cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, anh và vợ đi hái nhãn, ở nhà chỉ có Khải và chị gái 9 tuổi. Vợ chồng anh khóa cửa trước nhưng cửa sau thông ra vườn chưa kịp đóng.

“C on gái lớn đang ngủ trong nhà, còn Khải ra sân chơi một mình. Nhà tôi chỉ cách sông Mã khoảng 60m, gia đình nghi cháu ra lối cửa sau rồi đi đâu đó và mất tích,” anh kể.

Phát hiện con trai không ở nhà, gia đình lập tức báo chính quyền địa phương, đồng thời nhờ người thân và hàng xóm hỗ trợ tìm kiếm. Nhiều khu vực dọc ven sông Mã đã được rà soát nhưng chưa có kết quả.

Hình ảnh cháu Lương Quang Khải trước khi mất tích. (Ảnh: Công an xã Mường Hung)

Thông tin từ Công an xã Mường Hung, lực lượng chức năng cùng người dân đang mở rộng tìm kiếm cả trên bờ lẫn dưới nước. Thông tin về đặc điểm nhận dạng của cháu bé đã được phát đi rộng rãi.

“Ai biết hoặc phát hiện cháu ở đâu, đề nghị liên hệ ngay Công an xã qua số điện thoại 0354.006.101, hoặc gọi trực tiếp cho anh Lương Văn Phúc theo số 0946.154.933” , thông báo Công an xã Mường Hung ghi rõ.



