Video: Nhóm người chặn xe công nghệ, không cho bắt khách ở bến xe Thái Nguyên

Ngày 11/8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị ra quyết định xử phạt 4 triệu đồng với tài xế H.C.T (SN 1976, trú tại tổ 2, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên) vì hành vi "Tranh giành khách sử dụng dịch vụ ngoài ý muốn".

Khoảng 10h47 ngày 3/8, tại bến xe Thái Nguyên, khi một taxi công nghệ đang đón khách qua ứng dụng, tài xế H.C.T của hãng taxi Bình An chặn đầu xe , tự ý mở cửa, yêu cầu người phụ nữ bế con nhỏ xuống xe và kéo một nữ hành khách khác ra ngoài giữa trời nắng gắt gần 40°C.

Qua điều tra, nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn giữa tài xế hãng taxi Bình An và taxi Xanh SM liên quan vị trí đón, trả khách trong khuôn viên bến xe.

Theo đó, tài xế H.C.T, cho rằng lái xe của hãng taxi Xanh SM có hành vi đón khách tại vị trí "độc quyền" của hãng taxi Bình An nên đã có hành động bột phát, dẫn đến vụ việc trên.

Tài xế H.C.T (áo trắng, kính đen) yêu cầu người phụ nữ bế theo con nhỏ xuống xe giữa trời nắng nóng gần 40°C. (Ảnh cắt từ clip).

Căn cứ theo điểm c, khoản 6, Điều 20, Nghị định 168 ngày 26/12/2024 của Chính phủ, Phòng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản và xử phạt tài xế H.C.T vì hành vi "Tranh giành khách sử dụng dịch vụ ngoài ý muốn".

Lực lượng chức năng cũng làm rõ: mặc dù hãng taxi Bình An có hợp đồng khai thác độc quyền tại 20 điểm đỗ trong hàng rào barie của bến xe Thái Nguyên, nhưng không có dấu hiệu “bảo kê” hay ép buộc hành khách.

Liên quan vụ việc, trả lời Báo Điện tử VTC News, ông Lê Hồng Dương, Giám đốc bến xe Thái Nguyên cho biết trước đây có khoảng 10 hãng taxi thường xuyên ra vào bến để đón, trả khách gây mất an ninh trật tự. Sau đó, lãnh đạo bến xe giảm xuống còn 3 hãng được phép vào đón khách nhưng tình trạng lộn xộn vẫn tái diễn.

Năm 2023, bến xe quyết định chỉ cho phép một đơn vị được đón khách trong bến để đảm bảo an ninh trật tự, các hãng xe khác chỉ được phép trả khách trong bến, không được phép đón khách.

Ngày 6/8, ông Trần Văn Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên cho biết, việc bến xe Thái Nguyên chỉ cho phép hãng taxi Bình An hoạt động đón khách bên trong bến là không đúng quy định hiện hành.

“ Hoạt động kinh doanh vận tải cần đảm bảo sự bình đẳng giữa các đơn vị, không thể tạo ra sự độc quyền vì pháp luật không cho phép và chúng tôi đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu làm rõ vấn đề này”, ông Long nói.

Sau vụ việc, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các bến xe nâng cao trách nhiệm quản lý, đặc biệt trong việc đảm bảo an ninh trật tự; đồng thời tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho nhân viên, người lao động. Các bến xe cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hành khách bằng hình thức treo băng rôn, phát thanh nội dung tuyên truyền; bố trí lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn hành khách một cách chu đáo, tận tình.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu các bến xe phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc duy trì an ninh trật tự tại khu vực bến xe, đồng thời chủ động báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh để có phương án xử lý phù hợp.



