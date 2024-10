TP HCM: Xác định nghi phạm tạt sơn dù không có camera an ninh

Ngày 27-10, Công an quận 3 (TP HCM) đang củng cố hồ sơ để xử lý Đào Anh Phi (28 tuổi, quê Đồng Tháp) về hành vi tạt sơn vào nhà người khác.

Công an buộc Đào Anh Phi khắc phục hậu quả.

Theo công an, khoảng 20 giờ 40 ngày 25-10, ông Nam (64 tuổi, ngụ phường Võ Thị Sáu, quận 3) đang ở trong nhà thì bất ngờ nghe tiếng động lớn. Nhìn ra, ông chứng kiến một thanh niên dùng gậy đập vỡ kính cửa, ném bịch sơn pha nước và mắm tôm vào nhà rồi tẩu thoát.

Ngay sau đó, ông Nam đến Công an phường Võ Thị Sáu trình báo.

Công an quận 3 ghi nhận khu vực không có camera an ninh. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ khác, Phi được xác định là nghi phạm. Tại trụ sở công an, người này thừa nhận hành vi trên.

Công an buộc Phi tự tay lau chùi, khắc phục việc tạt chất bẩn vào nhà ông Nam và tiếp tục các bước xử lý theo quy định pháp luật.