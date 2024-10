Ngày 26/10/2024, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định truy nã với Nguyễn Đức Lợi (sinh năm 1989) để điều tra vụ án Gây rối trật tự công cộng xảy ra vào ngày 15/5/2024 trên địa bàn.

Theo tài liệu vụ án, vào trưa ngày 15/5, Lợi cùng các đồng phạm sử dụng cây ba chĩa, đuổi đánh anh N.N.H. và chị L.T.M.T. trên đường Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.

Nhận được tin báo, Công an quận Bình Tân đã vào cuộc điều tra, truy xét các đối tượng. Qua các bằng chứng và lời khai thu thập được, công an xác định hành vi của Lợi tuy chưa gây thương tích cho vợ chồng anh H. nhưng gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong nhân dân nên đã khởi tố và bắt tạm giam bị can để điều tra.

Tuy nhiên, đối tượng Lợi đã bỏ trốn nên công an ra quyết định truy nã.

Công an quận Bình Tân thông báo, ai biết thông tin về đối tượng Nguyễn Đức Lợi xin hãy đến Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh tại địa chỉ 1114 Quốc lộ 1, khu phố 2, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân để trình báo; đồng thời, kêu gọi Lợi ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.