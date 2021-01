TP HCM thay đổi cách khử trùng nước

Kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý nước thải

Song song với các kế hoạch bảo đảm an toàn, an ninh nguồn nước, hiện nay, TP HCM đang kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư vào 7 nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, với tổng công suất xử lý 1.160.000 m3/ngày. Khi hoàn thành các nhà máy này, 100% lượng nước thải sinh hoạt của TP sẽ được xử lý an toàn trước khi ra sông, kênh, rạch.

Ðến năm 2025, cơ quan chức năng sẽ hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng nước, vật liệu dùng trong ngành nước và quy trình kiểm soát để lắp đặt từ 1.500 - 2.000 vị trí lắp đặt nước uống tại vòi.