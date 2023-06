TP HCM: Sau nửa chặng đường, nhà ở xã hội chỉ đạt 1,31% chỉ tiêu

UBND TP HCM vừa báo cáo kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ chương trình phát triển nhà ở TP HCM giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, thành phố đặt chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người của thành phố đến năm 2025 là 23,5 m2/người và tổng diện tích nhà ở tăng thêm thành phố giai đoạn 2021-2025 đạt 50 triệu m2 sàn.

Trong đó, nhà ở thương mại 15,5 triệu m2 sàn, nhà ở riêng lẻ tự xây dựng của hộ gia đình 32 triệu m2 sàn, nhà ở xã hội 2,5 triệu m2 sàn, nhà ở công vụ 1.400 m2.

Dự án nhà ở xã hội tai khu dân cư Nguyên Sơn (huyện Bình Chánh) vẫn chưa thành hình sau hơn 1 năm làm lễ động thổ.

Kết quả, từ năm 2021 đến tháng 6-2023, tổng diện tích xây dựng mới đạt 15,33 triệu m2/50 triệu m2, đạt 30,66% chỉ tiêu đề ra trong giai đoạn 2021-2025 (diện tích ở bình quân đến tháng 6-2023 của thành phố đạt 21,44 m2/người).



Trong đó, nhà ở thương mại phát triển 3,9 triệu m2 sàn, chiếm 25,19% so với chỉ tiêu đề ra; nhà ở riêng lẻ do dân tự xây phát triển 11,38 m2 sàn, chiếm 35,6% so với chỉ tiêu đề ra; nhà ở xã hội phát triển 32.668 m2 sàn, chiếm 1,31% so với chỉ tiêu đề ra.

Để đạt được chỉ tiêu đề ra tại thời điểm cuối nhiệm kỳ, thành phố phải phát triển khoảng 36,65 triệu m2 sàn trong giai đoạn 2023-2025, tương ứng mỗi năm phát triển bình quân khoảng 12,2 triệu m2 sàn. Đây là con số chưa từng đạt được trong giai đoạn trước, khi thị trường bất động sản phát triển vượt bậc.



Do đó, khả năng hoàn thành chỉ tiêu phát triển 12,2 triệu m2 sàn trong từng năm còn lại (2023, 2024, 2025) là cực kỳ khó khăn. Việc này sẽ ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành chỉ tiêu 50 triệu m2 của giai đoạn 2021-2025.

Với kết quả phát triển nhà ở như 6 tháng đầu năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế như hiện nay, rất khó dự báo kết quả phát triển nhà ở trong giai đoạn sắp tới.

Kịch bản khả quan nhất là thành phố giữ mức phát triển nhà ở như thời điểm trước khi dịch Covid-19 diễn ra, cụ thể phát triển bình quân khoảng 9 triệu m2/năm trong 3 năm còn lại. Khi đó, giai đoạn 2021-2025, dự báo thành phố sẽ phát triển khoảng 40 triệu m2 sàn nhà ở, tương ứng với 80% chỉ tiêu đề ra.