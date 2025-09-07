HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

TP HCM: Người đàn ông bán vé số tử vong trên đường

Anh Vũ |

Thấy người đàn ông bán vé số ngồi bất động trên xe ba bánh, người dân kiểm tra thì ông này đã tử vong.

Ngày 7-9, Công an phường Thủ Đức (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân cái chết của người đàn ông trên đường.

Sáng cùng ngày, nhiều người dân lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, hướng cầu Bình Lợi đi cầu vượt Linh Xuân, khi tới đoạn thuộc phường Thủ Đức thì phát hiện người đàn ông ngồi trên xe điện 3 bánh có dấu hiệu bất thường.

Họ kiểm tra thì thấy người đàn ông đã tử vong nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Công an phường Thủ Đức phối hợp lực lượng y tế đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Bước đầu xác định nạn nhân là ông N.V.Q (70 tuổi). Thời điểm phát hiện tử vong, ông Q. đang đi bán vé số.

Bão số 7 đang mạnh lên, giật cấp 11, biển động rất mạnh, nhiều nơi sẽ mưa to

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại