TP HCM: Một công nhân bị đất vùi lấp tử vong ngay tại công trình

Thanh Thảo |

Một công nhân đang làm việc dưới hố công trình gần Bệnh viện 1.500 giường thì bất ngờ phần đất ở trên miệng hố trượt xuống vùi lấp.

Tối 20-10, Công an TP HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến một công nhân (nam) tử vong gần Bệnh viện 1.500 giường.

TP HCM: Một công nhân bị đất vùi lấp tử vong ngay tại công trình- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn lao động cách công trình Bệnh viện 1.500 giường vài m

Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày, công nhân tên B.V.Q (51 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) đang làm việc dưới hố công trình ven đường Mỹ Phước - Tân Vạn, phường Chánh Hiệp, TP HCM thì bất ngờ phần đất ở trên miệng hố trượt xuống vùi lấp.

Đồng nghiệp đã tìm cách hỗ trợ, huy động xe múc cứu nạn nhân, đưa lên trên rồi gọi y tế đến sơ cứu, nhưng ông Q. đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an TP HCM đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. 

