TP HCM: Khẩn trương lắp màn hình LED "khủng" tiếp lửa U23 Việt Nam

Ghi nhận sáng 20-1, không khí tại phố đi bộ Nguyễn Huệ hết sức khẩn trương. Dọc tuyến đường chính, các khung giàn giáo và hệ thống màn hình LED đã được dựng cố định; hàng chục kỹ thuật viên tất bật đấu nối đường dây, kiểm tra tín hiệu và gia cố an toàn trước giờ bóng lăn.

Gấp rút hoàn thiện dàn màn hình LED công suất lớn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Được biết, công tác triển khai bắt đầu ngay từ đêm 19-1, sau khi UBND TPHCM chấp thuận đề xuất của Công ty cổ phần bóng đá TP HCM. Các đơn vị thi công làm việc xuyên đêm nhằm bảo đảm tiến độ, sẵn sàng phục vụ khán giả trong buổi tối cùng ngày.

Đội ngũ thi công đang khẩn trương hoàn tất lắp đặt màn hình LED trưa 20 -1.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, thành phố dự kiến lắp đặt tổng cộng 6 màn hình LED cỡ lớn (kích thước khoảng 12 m x 7 m) dọc tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, đoạn từ ngã tư Tôn Đức Thắng đến ngã tư Lê Lợi.

Toàn bộ kinh phí thực hiện theo hình thức xã hội hóa do doanh nghiệp tài trợ. Hệ thống này sẽ phục vụ người dân cổ vũ các trận bán kết (20-1), tranh hạng ba (23-1) và chung kết (24-1), phát sóng từ 20 giờ 30 đến khi kết thúc trận đấu.

Vào lúc 22 giờ 30 tối nay 20-1 (giờ Việt Nam), U23 Việt Nam bước vào cuộc so tài với U23 Trung Quốc tại bán kết VCK U23 châu Á 2026.

Trận đấu không chỉ mở ra cơ hội tiến gần hơn tới trận chung kết mà còn gợi nhắc ký ức Thường Châu 2018 – nơi bóng đá Việt Nam đã viết nên câu chuyện cổ tích châu Á.

Trong bối cảnh U23 Việt Nam đang thăng hoa tại giải đấu năm nay, với hành trình toàn thắng từ vòng bảng, vượt qua U23 UAE ở tứ kết và phong độ ổn định qua 4 trận, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang nhận được sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ, đặc biệt khi đội tuyển vẫn giữ thành tích bất bại trước U23 Trung Quốc ở các giải đấu chính thức.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ vốn là điểm hẹn quen thuộc của cổ động viên TPHCM. Gần đây nhất, vào ngày 18-12-2025, khu vực này từng trở thành "biển người" khi tiếp lửa cho đội tuyển trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 - 2025.

Người hâm mộ phủ kín phố đi bộ Nguyễn Huệ cổ vũ đội tuyển trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33. Ảnh: Ngọc Vân

Hàng triệu người hâm mộ đang háo hức chờ đợi cuộc so tài tối nay, sẵn sàng hòa mình vào không khí cuồng nhiệt để tiếp lửa, đồng hành cùng U23 Việt Nam trên hành trình chinh phục vinh quang.