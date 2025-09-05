HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
TP HCM: Công an đang xác minh 2 clip phản cảm liên quan 1 người đàn ông

Anh Vũ |

1 người đàn ông nghi có liên quan đến 2 clip phản cảm đang lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 5-9, Công an phường Tân Định (TP HCM) đang xác minh clip nam thanh niên bị người đàn ông đuổi đánh trên đường Trần Nhật Duật.

TP HCM xác minh clip hành hung nam thanh niên trên đường Trần Nhật Duật - Ảnh 1.

Hình ảnh ghi lại người đàn ông đánh người trên đường Trần Nhật Duật.

Trước đó, chiều 4-9, mạng xã hội chia sẻ clip người đàn ông khoảng 40 tuổi lớn tiếng chửi bới, đánh vào đầu thanh niên ngồi trên xe máy. Khi thanh niên giơ tay "chịu thua", người này vẫn tiếp tục đánh.

Đáng nói, một clip khác lan truyền cho thấy một tài xế xe máy không đội mũ bảo hiểm mang vóc dáng, trang phục giống người đàn ông trên có hành vi liên tục húc vào đuôi một ô tô đang chạy trên đường Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận vào chiều 4-9.

Hiện Công an phường Tân Định đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh người đàn ông và 2 clip trên.

CLIP: Người đàn ông húc xe máy vào một ô tô trên đường Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận.

Tình tiết bất ngờ vụ nam thanh niên đi thử xe máy rồi phóng mất, bỏ lại người yêu ở cửa hàng
