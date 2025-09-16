TP HCM: Bắt giam chủ nhà hàng người Đài Loan cho nữ tiếp viên bán dâm

Ngày 16-9, Công an TP HCM đã ra quyết khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Chen Ci Fu (người Đài Loan - Trung Quốc; chủ nhà hàng KTV Richy 7 trên đường số 5, Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng), Chen Hung Kai (người Đài Loan, tổng quản lý), Nguyễn Thị Thúy Phượng và Nguyễn Thị Thúy Kiều (chuyên giới thiệu nữ tiếp viên bán dâm cho khách) về tội "Môi giới mại dâm".
Trước đó, cơ quan công an phát hiện nhà hàng KTV Richy 7 có biểu hiện hoạt động mại dâm trá hình và buôn bán khí cười (N2O).
Chen Ci Fu cho tuyển tiếp viên nữ ngoại hình đẹp và bán dâm cho khách khi có yêu cầu, giá từ 5-8 triệu đồng/lần.
Vào cuộc triệt phá, Công an TP HCM thu giữ 756 bình N2O, nhiều vòi bơm khí cười phục vụ khách.
Từ hoạt động bất minh này, Chen Ci Fu cùng đồng bọn đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Công an TP HCM cũng hoàn tất hồ sơ, ra quyết định xử lý đối với Chen Ci Fu và Vũ Thị Loan (tổng quản lý kinh doanh, nhập khí N2O cho nhà hàng) về hành vi buôn bán hàng cấm.