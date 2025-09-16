Bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của chủ quán Đằng Văn Sơn

Ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đinh Hồng Sơn (27 tuổi) về về hành vi chứa mại dâm; đồng thời ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đằng Văn Sơn (41 tuổi) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các đối tượng thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện tại quán Karaoke 88 thuộc thôn Vực Lựu, xã Tam Đảo do Đằng Văn Sơn làm chủ, có biểu hiện hoạt động chứa mại dâm.

Cơ sở gồm 2 ngôi nhà 3 tầng, liên thông với nhà ở của chủ quán, lắp đặt nhiều camera giám sát, rào sắt kiên cố và chỉ cho khách quen vào. Sơn thuê Đinh Hồng Sơn làm quản lý điều hành, trực tiếp bố trí nhân viên nữ bán dâm cho khách.

Đến khoảng 15 chiều 13/9, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai lực lượng đột kích quán Karaoke 88, bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm ngay tại phòng hát.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 triệu đồng tiền khách trả cho nhân viên cùng nhiều tang vật liên quan.

Các đối tượng khai nhận, khi khách có nhu cầu mua dâm, Đinh Hồng Sơn là quản lý của quán Karaoke 88 sẽ trực tiếp điều gái cho khách.

Qua đấu tranh khai thác, Đinh Hồng Sơn khai nhận đã được Đằng Văn Sơn thuê làm quản lý, mọi hoạt động của Sơn đều làm theo chỉ đạo của Đằng Văn Sơn.

Tụ điểm mại dâm bị công an triệt phá (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đằng Văn Sơn, Công an thu giữ 9,6609g ma túy Methamphetamine cùng một số vật chứng liên quan đến hoạt động chứa mại dâm tại quán. Làm việc tại cơ quan điều tra, Sơn thừa nhận việc điều hành các hoạt động mua bán dâm tại quán Karaoke 88. Số ma túy bị thu giữ Sơn mua về để sử dụng.