TP Hà Nội cảnh báo khẩn tới tất cả người dân

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký Công văn số 5308/UBND-NNNMT ngày 28/9/2025 về việc tập trung ứng phó bão số 10 và mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét.

Bão số 10 có thể gây mưa to, ngập úng ở Hà Nội

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, hồi 21h giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17.8 độ Vĩ Bắc; 106.8 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển Nghệ An – Bắc Quảng Trị.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118 – 133 km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Đây là cơn bão di chuyển nhanh, cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như: gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Bão số 10 đã ảnh hưởng tới đất liền nước ta. Ảnh: NCHMF

Dự báo tác động của bão đối với thành phố Hà Nội: Từ chiều tối ngày 28/9 đến chiều tối ngày 30/9, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Tổng lượng mưa dự báo:

Khu vực phía Bắc thành phố: phổ biến 100 – 200 mm, có nơi trên 300 mm.

Trung tâm, khu vực phía Tây và phía Nam thành phố: phổ biến 150 – 250 mm, có nơi trên 350 mm.

Mưa lớn có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh, gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Dự báo mưa lớn có thể làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông.

Trong cơn dông có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây sạt lở đất ở khu vực vùng núi.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trên báo Lao Động: Cao điểm mưa lớn ở Hà Nội rạng sáng ngày 29/9 - thời điểm người dân đi làm. Thời điểm gió mạnh nhất khoảng nửa đêm đến sáng 29/9 (khoảng 4 - 6h sáng), cường độ gió cấp 4 - 5 giật cấp 6 - 7.

UBND các phường, xã cùng Nhân dân chủ động phòng, chống bão

Vì vậy, để chủ động ứng phó với bão, mưa lớn, dông, lốc và các nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt nhằm bảo đảm an toàn tính mạng người dân, tài sản của Nhân dân và Nhà nước, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu:

UBND các phường, xã: Chỉ đạo theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến tình hình thời tiết, thiên tai để thường xuyên thông báo, hướng dẫn kịp thời cho Nhân dân chủ động phòng tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả giảm thiểu thiệt hại do tác động của thiên tai, sự cố.

Đồng thời, triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các trọng điểm xung yếu có nguy cơ mất an toàn, khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở để chủ động phương án ứng phó, bảo vệ; rà soát đến từng hộ dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng, mất an toàn, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường, nguy hiểm để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn; chủ động phương án tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư. Đặc biệt lưu ý các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, ngập lụt, các khu vực đã bị ảnh hưởng, thiệt hại do sự cố sạt lở đất, đá trong thời gian vừa qua trên địa bàn các xã như: Trần Phú, Xuân Mai, Ba Vì, Suối Hai, Yên Xuân, Quốc Oai,…

Chỉ đạo rà soát, triển khai các biện pháp, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trong đó lưu ý chủ động gia cố bảo đảm an toàn nhà cửa, công trình cơ sở hạ tầng, đê điều, thủy lợi và phòng, chống thiên tai, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ Nhân dân thu hoạch sản phẩm nông nghiệp sắp đến thời kỳ thu hoạch với phương châm "xanh nhà hơn già đồng" để hạn chế thiệt hại do thiên tai. Sẵn sàng phương án đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh khi có mưa, lũ, úng ngập xảy ra trên địa bàn.

Hà Nội mưa to, đường phố ngập nặng, giao thông ách tắc do ảnh hưởng bão số 5 hồi tháng trước. Ảnh: Báo NLĐ

Tổ chức phân luồng từ xa, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ và mưa lớn; sẵn sàng bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các vị trí trọng điểm, xung yếu, để kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.