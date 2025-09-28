Tạm giữ hình sự Trần Đức Thắng sinh năm 2001

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Đức Thắng, sinh năm 2001 trú tại xã Biện Thượng, tỉnh Thanh Hóa để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Trần Đức Thắng và tang vật vụ án. Ảnh: CA Thanh Hóa

Trước đó, do thiếu tiền tiêu sài cá nhân, Trần Đức Thắng đã nảy sinh ý định đến các cửa hàng mua bán xe máy cũ, giả vờ hỏi mua xe máy rồi xin đi thử sau đó chiếm đoạt và đem đi bán.

Khoảng 13 giờ ngày 23/9/2025, Thắng đến một cửa hàng xe máy ở xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hoá hỏi mua xe máy. Sau khi được chủ cửa hàng giới thiệu chiếc xe Honda Vision với giá bán 18 triệu đồng, Thắng đã đề nghị cho lái thử. Khi được chủ cửa hàng đồng ý, Thắng đã lái xe về nhà của mình ở xã Biện Thượng cất giấu và tìm người để bán.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân, nhất là chủ các cửa hàng mua bán xe máy cần cảnh giác trước thủ đoạn hoạt động của tội phạm, không nên giao tài sản của mình cho người khác khi chưa hoàn tất các thủ tục mua bán, tránh sơ hở để các đối tượng lừa đảo lợi dụng chiếm đoạt tài sản.