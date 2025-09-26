HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt giữ Vũ Tuấn Hải

Chi Chi |

Vũ Tuấn Hải (SN 1978), trú thôn 5, xã Tân Khai, tỉnh Đồng Nai vừa bị công an bắt giữ.

Vừa qua, Công an phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai đã tập trung lực lượng truy xét, đấu tranh, làm rõ 3 vụ trộm cắp tài sản là xe môtô xảy ra trên địa bàn do đối tượng Vũ Tuấn Hải (SN 1978), trú thôn 5, xã Tân Khai, tỉnh Đồng Nai thực hiện.

Bắt giữ Vũ Tuấn Hải- Ảnh 1.

Ảnh: CA Đồng Nai

Bắt giữ Vũ Tuấn Hải- Ảnh 2.

Đối tượng Vũ Tuấn Hải khi bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ. Ảnh: CA Đồng Nai

Qua điều tra, xác minh, áp dụng đồng bộ các biện pháp, Công an phường Bình Long xác định Vũ Tuấn Hải là đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, có nhiều biểu hiện nghi vấn, thường xuyên lang thang ở các khu vực công cộng như Trung tâm y tế, trường học, cơ quan nhà nước để xem xét tình hình trước khi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt giữ Vũ Tuấn Hải- Ảnh 3.

Ảnh: CA Đồng Nai

Bắt giữ Vũ Tuấn Hải- Ảnh 4.

Đối tượng Vũ Tuấn Hải cùng tang vật các vụ trộm. Ảnh: CA Đồng Nai

Quá trình đấu tranh, Hải thừa nhận đã thực hiện liên tiếp 3 vụ trộm cắp tài sản là xe môtô trên địa bàn phường Bình Long và đang trong quá trình lẩn trốn thì bị lực lượng Công an bắt giữ. Công an phường Bình Long đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ, mở rộng vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại