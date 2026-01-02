Toyota Yaris 2026 tại Thái Lan. Ảnh: Headlightmag

Toyota Thái Lan vừa công bố giá chính thức của Yaris Cross 2026. Xe bao gồm 3 phiên bản đi kèm giá bán 809.000-909.000 baht, tương đương 677-761 triệu đồng.

Thay đổi chủ yếu nhất so với bản 2025 là bổ sung thêm một số trang bị và tính năng an toàn. Cụ thể bản HEV Smart thấp nhất được bổ sung nhiều tính năng ADAS như: Hệ thống điều khiển hành trình bằng radar động (DRCC), Hệ thống cảnh báo khởi hành phía trước (FDA), Hệ thống điều khiển đèn pha tự động (AHB), Hệ thống phòng tránh va chạm (PCS), Hệ thống cảnh báo lệch làn đường và phòng ngừa lệch làn đường (LDA) với chức năng tự động điều chỉnh tay lái, Hệ thống kiểm soát giữ làn đường (LKP).

Ngoài ra, màu đỏ tươi Spili Scarlet cũng đã không còn xuất hiện trên Yaris Cross tại thị trường Thái Lan.

Về vận hành, cả 3 phiên bản Toyota Yaris Cross tại Thái Lan đều sử dụng động cơ hybrid. Trong đó, máy xăng 1.5L công suất 91 mã lực, mô-men xoắn 121Nm; mô-tơ điện cung cấp sức mạnh 80 mã lực và mô-men xoắn 141Nm. Tổng công suất của xe đạt 111 mã lực. Hệ thống sử dụng pin Lithium-ion và truyền động thông qua hộp số tự động E-CVT, dẫn động cầu trước.

Tại Việt Nam, Yaris Cross vẫn chưa có bản nâng cấp mới. Xe vẫn đang được bán với 2 phiên bản gồm máy xăng giá 650 triệu đồng và hybrid giá 765 triệu đồng.