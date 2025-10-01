Toyota Vios hybrid hút khách ngay khi vừa ra mắt

Theo chuyên trang Autolifethailand , phiên bản hybrid của dòng sedan Toyota Yaris Ativ đã thu về 3.700 đơn đặt hàng chỉ sau chưa đầy một tháng ra mắt Thái Lan (từ 21/8-24/9). Thực tế, đây là tên gọi khác của dòng sedan Toyota Vios đang bán tại Việt Nam và một số nước Đông Nam Á khác.

Đây là con số khá ấn tượng với một mẫu xe mới ra mắt. Để so sánh, cả phân khúc sedan hạng B tại Thái Lan có doanh số trung bình hàng tháng khoảng 6.000-7.000 xe.

Ở kỳ báo cáo tháng 7 gần nhất, phân khúc này bán được tổng cộng 6.228 xe. Trong đó, dòng xe có doanh số tốt nhất là Toyota Yaris Ativ/Vios bản thường, đạt 4.666 xe và chiếm 75% thị phần.

Những con số cho thấy sức hút mạnh mẽ của dòng sedan thương hiệu Toyota. Cộng với màn ra mắt ấn tượng của phiên bản hybrid, Yaris Ativ/Vios gần như chắc chắn sẽ giữ vững được vị trí số 1 phân khúc sedan cỡ B tại Thái Lan khi năm 2025 khép lại.

Theo Autolifethailand , Toyota Thái Lan đặt mục tiêu bán được 20.000 xe Yaris Ativ/ Vios Hybrid (HEV) trong vòng 12 tháng. Mẫu xe này có giá từ 729.000 baht (khoảng 585 triệu đồng), cạnh tranh với những đối thủ như Honda City, Mazda2 cũng có bản hybrid.

So với phiên bản máy xăng thường, Vios Hybrid không có nhiều thay đổi về ngoại hình, ngoại trừ việc bổ sung một số chi tiết như logo Toyota viền xanh và huy hiệu HEV đặc trưng của xe hybrid .

Ngoài ra, Vios Hybrid tại Thái Lan còn có phiên bản thể thao GR Sport với gói phụ kiện gồm lưới tản nhiệt, cản trước, cản sau, ốp sườn, mâm 19 inch cùng loạt huy hiệu GR.

Xe được trang bị hệ thống hybrid gồm động cơ xăng 4 xi-lanh 1.5L kết hợp với mô-tơ điện và pin lithium-ion 0,7 kWh. Cấu hình này giống với mẫu Yaris Cross HEV, cho tổng công suất 111 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm, đi kèm hộp số e-CVT.

Yaris Ativ/Vios bản hybrid có bình nhiên liệu 63 lít tương tích với xăng sinh học E20 tại Thái Lan. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 3,8 lít/100 km.

Khác với thị trường Thái Lan, mẫu Toyota Vios đang bán tại Việt Nam vẫn thuộc bản cũ. Mặc dù bản mới đã được đăng ký bảo hộ kiểu dáng từ cuối năm 2023 nhưng đến nay hãng vẫn chưa đưa ra thông tin nào về việc mở bán Vios mới.

Tuy nhiên, với việc Toyota đang có kế hoạch sản xuất xe hybrid tại Việt Nam, phiên bản mới sử dụng động cơ hybrid có thể sẽ sớm xuất hiện tại nước ta. Không ngoại trừ khả năng hãng có thể bán song song cả bản cũ và mới giống như trường hợp của Innova và Innova Cross trước đây, trong bối cảnh Vios bản cũ vẫn đang là mẫu sedan cỡ B bán chạy nhất Việt Nam.