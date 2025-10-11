Toyota Veloz Cross lộ bản hybrid mới cùng gói thể thao, thêm lựa chọn tiết kiệm xăng cho dân dịch vụ, dễ sớm về Việt Nam đáp trả Xpander

Toyota Veloz Hybrid được kỳ vọng sẽ sớm ra mắt tại Indonesia khi đại diện Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) xác nhận công tác chuẩn bị đã ở giai đoạn cuối cùng. Trả lời báo chí tại Karawang (Tây Java), ông Bob Azam – Phó chủ tịch TMMIN – cho biết “mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ ngày công bố”, song từ chối tiết lộ thời điểm cụ thể.

Toyota Veloz Cross chuẩn bị có bản hybrid mới. Ảnh minh họa: Top Gear

Theo dữ liệu từ cơ quan quản lý đăng ký, kiểm định và thu thuế phương tiện cơ giới Samsat DKI Jakarta, một mã xe mới “W102RE” đã xuất hiện, gồm hai biến thể 1.5Q HV CVT và 1.5Q HV CVT TSS. Báo giới Indonesia cho rằng đây là dòng Toyota Veloz (ở Việt Nam gọi là Veloz Cross) sử dụng hệ truyền động hybrid (HV), có thể mang tên thương mại Toyota Veloz GR HEV. Thông tin này trùng khớp với định hướng điện hóa của Toyota khi hãng từng đề cập kế hoạch ra mắt thêm các sản phẩm xEV cho phân khúc phổ thông.

Lộ diện tên gọi của phiên bản Veloz/Veloz Cross HEV mới. Ảnh: Kompas

Hiện chưa rõ đây có phải bản nâng cấp facelift của Veloz Cross, hay chỉ là một bản nâng cấp trang bị và thêm tùy chọn động cơ. Chữ GR trong tên gọi cho thấy đây có thể là một phiên bản thể thao hơn.

Veloz Cross HEV còn có thể có gói thể thao đi kèm. Ảnh dựng đồ họa AI

Bên cạnh đó, Toyota Indonesia cũng được cho là đang hoàn thiện dây chuyền lắp ráp pin để phục vụ cho các dòng xe hybrid trong tương lai. Đến tháng 8/2025, xe hybrid chiếm tới 56% tổng doanh số của Toyota tại thị trường Indonesia, cho thấy sức tăng trưởng mạnh mẽ của công nghệ này trong khu vực.

Động cơ hybrid trên Veloz Cross có thể tương tự Yaris Cross. Ảnh minh họa: Toyota

Tại Việt Nam, Toyota Veloz Cross hiện vẫn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và chưa có phiên bản hybrid. Trong khi đó, danh mục sản phẩm của Toyota Việt Nam đang dần bao phủ công nghệ này với các mẫu Corolla Cross, Camry, Corolla Altis và Yaris Cross... Việc Veloz Hybrid chuẩn bị ra mắt tại Indonesia vì thế được xem là tín hiệu khả quan, mở ra khả năng mẫu xe này sẽ sớm được giới thiệu tại Việt Nam.

Đối thủ trực tiếp của Toyota Veloz Cross là Mitsubishi Xpander cũng đã có phiên bản hybrid ra mắt tại Thái Lan và Indonesia, nhưng chưa được phân phối tại Việt Nam. Nếu Toyota sớm giới thiệu Veloz Cross Hybrid, đây có thể trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng, giúp mẫu xe này thu ngắn khoảng cách doanh số với mẫu xe đầu bảng phân khúc từ Mitsubishi.