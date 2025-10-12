HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Toyota Rumion - MPV giống Ertiga có giá quy đổi 308 triệu đồng, xăng chưa đến 5 lít/100km, về Việt Nam dễ hút dân dịch vụ

Khôi Nguyên |

Được phát triển cùng nền tảng Suzuki Ertiga nên Toyota Rumion có thiết kế giống hệt. Mẫu xe này đang được bán tại một số nước trong châu Á và Đông Nam Á.

Toyota Rumion - MPV giống Ertiga có giá quy đổi 308 triệu đồng, xăng chưa đến 5 lít/100km, về Việt Nam dễ hút dân dịch vụ- Ảnh 1.

Tại Ấn Độ, Toyota Rumion được phân phối chính thức với giá 10,4 lakh rupee (khoảng 308 triệu đồng). Mẫu xe được đánh giá là bản song sinh của Suzuki Ertiga, nhưng mang diện mạo mới mẻ và nhiều chi tiết thiết kế đặc trưng của Toyota.

Toyota Rumion - MPV giống Ertiga có giá quy đổi 308 triệu đồng, xăng chưa đến 5 lít/100km, về Việt Nam dễ hút dân dịch vụ- Ảnh 2.

Chiếc xe trông rất Suzuki Ertiga nhưng thực chất mang logo Honda.

Theo trang detikOto, Toyota Rumion được định vị là mẫu MPV cỡ nhỏ dành cho gia đình, nổi bật với khả năng tiết kiệm nhiên liệu lên đến 20,5 km/l, tương đương khoảng 4,88 lít/100 km. Đây là mức tiêu thụ xăng khá khiêm tốn trong phân khúc MPV.

Về thiết kế, Rumion sở hữu phong cách thể thao với lưới tản nhiệt như Innova. Các chi tiết khác gần như giống hệt Ertiga, từ cụm đèn chiếu sáng, đèn hậu tới mâm xe. Xe có kích thước dài 4.420 mm, rộng 1.735 mm và cao 1.690 mm, cùng cấu hình 7 chỗ ngồi.

Toyota Rumion - MPV giống Ertiga có giá quy đổi 308 triệu đồng, xăng chưa đến 5 lít/100km, về Việt Nam dễ hút dân dịch vụ- Ảnh 3.
Toyota Rumion - MPV giống Ertiga có giá quy đổi 308 triệu đồng, xăng chưa đến 5 lít/100km, về Việt Nam dễ hút dân dịch vụ- Ảnh 4.

Toyota Rumion - MPV giống Ertiga có giá quy đổi 308 triệu đồng, xăng chưa đến 5 lít/100km, về Việt Nam dễ hút dân dịch vụ- Ảnh 5.

Thiết kế Rumion gần như giống hệt Ertiga.

Bên trong, Toyota trang bị cho Rumion màn hình cảm ứng hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, bảng đồng hồ kỹ thuật số bán phần cùng hệ thống Toyota i-Connect. Mẫu xe cũng có loạt trang bị an toàn cơ bản như 6 túi khí, ABS/EBD và Brake Assist, cảnh báo tốc độ cao, camera lùi, hỗ trợ đỗ xe ngược và móc ghế trẻ em ISOFIX.

Toyota Rumion - MPV giống Ertiga có giá quy đổi 308 triệu đồng, xăng chưa đến 5 lít/100km, về Việt Nam dễ hút dân dịch vụ- Ảnh 6.
Toyota Rumion - MPV giống Ertiga có giá quy đổi 308 triệu đồng, xăng chưa đến 5 lít/100km, về Việt Nam dễ hút dân dịch vụ- Ảnh 7.

Toyota Rumion - MPV giống Ertiga có giá quy đổi 308 triệu đồng, xăng chưa đến 5 lít/100km, về Việt Nam dễ hút dân dịch vụ- Ảnh 8.

Nội thất xe cũng giống như bê nguyên từ Ertiga.

Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ K15C 1.5L, kết hợp công nghệ mild-hybrid hoặc CNG, cho công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 136,8 Nm. Với bình xăng dung tích 45 lít, phiên bản mild-hybrid có thể di chuyển tới 922 km cho một lần đổ đầy nhiên liệu.

Toyota Rumion - MPV giống Ertiga có giá quy đổi 308 triệu đồng, xăng chưa đến 5 lít/100km, về Việt Nam dễ hút dân dịch vụ- Ảnh 9.

Động cơ mild-hybrid cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu cao.

Tại Việt Nam, Suzuki Ertiga đã bị dọn đường để hãng chỉ còn bán XL7 - một mẫu xe tương đương về nền tảng, kích thước, nhưng lai crossover. Hiện chưa rõ Rumion có thể được đưa về Việt Nam thông qua Toyota hay không.

Toyota Rumion - MPV giống Ertiga có giá quy đổi 308 triệu đồng, xăng chưa đến 5 lít/100km, về Việt Nam dễ hút dân dịch vụ- Ảnh 10.

