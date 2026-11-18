Toyota Raize và "người anh em song sinh" Daihatsu Rocky vừa được nâng cấp tại Nhật Bản với nhiều cải tiến về trang bị, khả năng vận hành và mức tiêu thụ nhiên liệu.

Ngày 16/11, Toyota và Daihatsu đồng loạt giới thiệu phiên bản nâng cấp của hai mẫu SUV cỡ nhỏ Raize và Rocky tại Nhật Bản. Toyota Raize và Daihatsu Rocky được xem là "anh em song sinh" chung nền tảng và có nhiều điểm tương đồng.Ở lần nâng cấp này, cả hai tập trung cải thiện khả năng vận hành, bổ sung công nghệ an toàn và nâng cấp tiện nghi. Đáng chú ý, Toyota Raize và Daihatsu Rocky đều có thêm phiên bản đặc biệt Powerful với nhiều chi tiết ngoại thất màu đen.

Toyota Raize và Daihatsu Rocky đồng loạt được nâng cấp tại Nhật Bản. Ảnh: Toyota, Daihatsu

Toyota Raize và Daihatsu Rocky mới có gì khác trước?

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở hệ truyền động hybrid 1.2L. Nhà sản xuất điều chỉnh cách động cơ xăng khởi động khi xe đang chạy, qua đó hạn chế tiếng ồn trong quá trình tăng tốc. Hiện tượng độ vọt của xe không tương xứng với tiếng động cơ cũng được cải thiện, mang đến cảm giác tăng tốc tự nhiên hơn.

Mức tiêu thụ nhiên liệu của cả ba cấu hình động cơ đều được cải thiện. Theo công bố tại Nhật Bản, bản hybrid 1.2L tiêu thụ khoảng 3,48 lít/100 km, giảm từ mức 3,57 lít/100 km trước đây. Bản xăng 1.2L giảm từ 4,83 xuống 4,59 lít/100 km, trong khi bản tăng áp 1.0L cải thiện nhẹ từ 5,75 xuống 5,71 lít/100 km.

Toyota Raize/Daihatsu Rocky tiết kiệm xăng hơn sau nâng cấp Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/100 km) Trước nâng cấp Sau nâng cấp Hybrid 1.2L 3,57 3,48 Xăng 1.2L 4,83 4,59 Turbo 1.0L 5,75 5,71 Thanh càng ngắn, mức tiêu thụ nhiên liệu càng thấp.

Số liệu quy đổi từ km/lít, làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Nguồn: Toyota, Daihatsu.

Bên cạnh khả năng tiết kiệm nhiên liệu, hệ thống an toàn Smart Assist cũng được nâng cấp. Xe có thêm chức năng phát hiện người đi xe đạp băng qua đường, nhận diện xe đi ngược chiều khi rẽ tại giao lộ và phát hiện người đi bộ băng qua từ hướng đối diện.

Giới hạn tốc độ hoạt động của tính năng phát hiện người đi bộ được nâng từ 60 lên 80 km/h. Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) cũng được cải thiện khả năng nhận diện xe phía trước, trong khi tính năng hỗ trợ giữ làn đường (LKC) hạn chế hiện tượng xe dao động khi hoạt động.

Hệ thống an toàn trên Toyota Raize, Daihatsu Rocky được cải tiến. Ảnh: Toyota

Về tiện nghi, Daihatsu Rocky được trang bị tiêu chuẩn chức năng sưởi ghế lái và ghế phụ trên tất cả phiên bản. Với Toyota Raize, trang bị này được bổ sung cho các bản G và X dẫn động cầu trước.

Cả hai mẫu xe đều chuyển cổng USB phía sau sang chuẩn Type-C, thay đổi chi tiết trang trí nội thất từ màu bạc sang xám kim loại và làm mới giao diện đồng hồ kỹ thuật số.

Riêng Toyota Raize được trang bị tiêu chuẩn camera lùi và các nút điều khiển trên vô lăng. Trong khi đó, Daihatsu Rocky bổ sung bốn giao diện đồng hồ, cho phép người lái lựa chọn cách hiển thị thông tin tùy theo nhu cầu.

Xe thêm tiện nghi so với trước. Ảnh: Toyota

Thêm phiên bản Powerful với thiết kế hầm hố

Cùng với những nâng cấp về kỹ thuật, Toyota và Daihatsu bổ sung phiên bản đặc biệt Powerful cho Raize và Rocky.

Trên Toyota Raize, phiên bản Z Powerful được phát triển từ các cấu hình Z chạy xăng 1.2L, tăng áp 1.0L và hybrid 1.2L. Daihatsu Rocky Powerful có cách tiếp cận tương tự, dựa trên các bản Premium G và Premium G HEV.

Phiên bản Powerful sử dụng nhiều chi tiết ngoại thất màu đen. Ảnh: Toyota, Daihatsu

Điểm nhấn trên cả hai mẫu xe là ốp gương chiếu hậu, tay nắm cửa và ăng-ten vây cá mập màu đen. Bộ mâm hợp kim 17 inch được sơn đen, đi kèm lốp 195/60R17. Bản động cơ xăng sử dụng mâm 4 lỗ, trong khi bản hybrid sử dụng mâm 5 lỗ.

Khách hàng còn có thể lựa chọn gói phụ kiện Powerful do đại lý cung cấp. Gói này bổ sung các chi tiết trang trí trên nắp ca-pô, góc cản trước, hai bên thân xe và ốp bảo vệ gầm màu xám kim loại. Những thay đổi hướng đến phong cách SUV thể thao, phù hợp với các hoạt động ngoài trời.

Bảng màu ngoại thất cũng được mở rộng với những lựa chọn như xanh hồ, xám ô liu, kaki rừng và xám crôm. Ngoài màu đơn sắc, khách hàng có thể lựa chọn cách phối hai tông màu với nóc đen.

Giá Toyota Raize và Daihatsu Rocky mới bao nhiêu?

Tại Nhật Bản, Toyota Raize mới có giá từ 1.897.500 (306 triệu đồng) đến 2.615.800 yên (421,4 triệu đồng), tùy phiên bản. Bản Z Powerful có giá khởi điểm 2.286.900 yên (368,4 triệu đồng), cao hơn 55.000 yên so với bản Z tiêu chuẩn tương ứng.

Trong khi đó, Daihatsu Rocky có giá từ 1.857.900 (300 triệu) đến 2.634.500 yên (424,4 triệu). Các phiên bản Powerful có giá từ 2.305.600 yên (371,4 triệu), cũng cao hơn 55.000 yên so với bản tiêu chuẩn tương ứng.

So với đời trước, giá Toyota Raize tăng từ 78.100 đến 135.300 yên tùy phiên bản.

Hiện chưa có thông tin về kế hoạch đưa các phiên bản nâng cấp tại Nhật Bản sang những thị trường khác, trong đó có Đông Nam Á.