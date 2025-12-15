Toyota muốn có hãng con chuyên làm xe thể thao kiểu AMG, chuyên gia đưa lý do giải thích đây là sai lầm

Toyota đang nuôi tham vọng biến bộ phận hiệu suất cao GR (Gazoo Racing) thành một thương hiệu độc lập, sở hữu dải sản phẩm riêng biệt và không còn gắn với tên gọi Toyota, tương tự như Mercedes-AMG.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, đây có thể là một sai lầm lớn nếu Toyota không chịu chi hàng triệu USD để xây dựng hệ thống hỗ trợ toàn diện, tương tự như thất bại của Dodge với thương hiệu SRT Viper trước đây.

Nhắc lại một chút về lịch sử, Dodge từng cố gắng tách dòng xe Viper thế hệ thứ ba ra khỏi thương hiệu mẹ, bán độc quyền dưới tên SRT. Mục đích của Dodge là biến SRT (Street & Racing Technology) thành một thương hiệu hiệu suất cao riêng biệt, tương phản với các mẫu xe "nhàm chán" như Caravan. Tuy nhiên, chỉ sau hai năm doanh số ảm đạm và sự nhầm lẫn về thương hiệu, Viper đã phải quay lại mái nhà Dodge.

Rõ ràng, Toyota chưa rút ra bài học từ sai lầm của Dodge. Mẫu xe thể thao mới GR GT có nguồn gốc 100% từ Toyota (với các kỹ sư và linh kiện nội bộ), song nó là một sản phẩm hoàn toàn tách biệt, không hề mang logo hay tên gọi của hãng xe Nhật Bản này.

Mục tiêu của Toyota là biến GR thành một thương hiệu hiệu suất cao độc lập, với GR GT đóng vai trò là mẫu xe chủ lực. Các bằng sáng chế gần đây cũng cho thấy kế hoạch xây dựng một dải sản phẩm chỉ mang tên GR bên dưới mẫu GT này.

Mẫu GR GT mới ra mắt của thương hiệu Nhật Bản. Có thể thấy mẫu xe này không hề xuất hiện một logo Toyota.

Điều khó hiểu là Toyota không chỉ muốn giữ cái tên GR tách biệt, họ còn không muốn bán mẫu xe này tại các đại lý Toyota. Cụ thể tại Mỹ, khách hàng muốn sở hữu GR GT phải đến các đại lý Lexus được chọn lọc. Mặc dù trải nghiệm tại đại lý Lexus có thể cao cấp hơn, nhưng câu hỏi đặt ra là: Nếu vậy, tại sao Toyota không biến chiếc xe này thành một sản phẩm của Lexus ngay từ đầu?

Một số công ty đã thành công khi tách thương hiệu: Dodge biến Ram thành thương hiệu xe bán tải độc lập, Hyundai tạo ra Genesis (hạng sang) và Volvo cho ra đời Polestar (xe điện). Tuy nhiên, những công ty này đã phải chi hàng triệu đô để xây dựng mạng lưới đại lý mạnh mẽ và thuê đội ngũ nhân viên hoàn toàn mới về sản phẩm, marketing và kỹ thuật để hỗ trợ thương hiệu mới của mình.

Toyota có lý do chính đáng để tôn vinh tên tuổi Gazoo Racing, bởi các sản phẩm GR hiện tại (GR86, GR Corolla, GR Supra) đều là những mẫu xe xuất sắc. Tuy nhiên, việc đề xuất một dòng xe thể thao GR độc lập mà không có sự hậu thuẫn toàn diện là một bước đi đầy rủi ro và gây nhầm lẫn. Nếu Toyota không có kế hoạch xây dựng mạng lưới đại lý và đội ngũ hỗ trợ hoàn toàn mới cho thương hiệu GR, ý tưởng này rất khó có thể tồn tại lâu dài, và có nguy cơ lặp lại thất bại của SRT Viper.