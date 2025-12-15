Ford Bronco EV xuất xưởng lần đầu, giá chỉ ngang SUV hạng B: Thị trường Việt sắp 'nổi sóng'

Ford Bronco EV lần đầu xuất xưởng tại Trung Quốc, giá khoảng 800 triệu đồng

Liên doanh JMC-Ford mới đây đã chính thức khởi động sản xuất hàng loạt mẫu SUV điện Ford Bronco EV tại nhà máy ở Nanchang (Trung Quốc) – thị trường được xem là “hàng xóm” của Việt Nam. Mẫu xe này phát triển riêng cho Trung Quốc, mở bán với giá khởi điểm 229.800 NDT, tương đương khoảng 800 triệu đồng.

Bronco EV.

Nhà máy sản xuất Bronco EV có mức tự động hóa cao với gần 600 robot, công suất tối đa 300.000 xe/năm, sau khi được Ford đầu tư nâng cấp hơn 300 triệu NDT. Xe sở hữu thiết kế vuông vức đặc trưng, khoang nội thất hiện đại với màn hình trung tâm 15,6 inch, đồng hồ kỹ thuật số và HUD thực tế tăng cường.

Bronco EV có hai tùy chọn: Bản thuần điện chạy tới 650 km và bản điện mở rộng đạt 1.220 km. Dù chưa có thông tin chính thức về việc phân phối tại Việt Nam, mức giá cạnh tranh cùng tiền lệ thành công của Ford Territory. Nếu Bronco EV về VN, thị trường SUV phổ thông có thể sẽ “dậy sóng”.

“Bản sao” Yamaha PG-1 ra mắt: Xe số mới giá chưa tới 30 triệu đồng rẻ ngang Wave Alpha

Một mẫu xe máy số mới mang tên Jianshe PG-X, được xem như “bản sao” của Yamaha PG-1, vừa ra mắt tại Trung Quốc với giá đề xuất chỉ 6.989 nhân dân tệ (khoảng 26 triệu đồng), thấp hơn đáng kể so với mẫu nguyên bản và rẻ ngang các xe số phổ thông như Honda Wave Alpha tại một số thành phố lớn ở Việt Nam.

Jianshe PG-X.

PG-X thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình và phong cách thiết kế khá giống Yamaha PG-1, hướng tới nhóm khách hàng trẻ hoặc những người muốn một xe số “dị” hơn so với các mẫu truyền thống. Xe sử dụng khung sườn ống thép, vành nan hoa 16 inch và động cơ 124 cc làm mát bằng không khí với công suất đủ đáp ứng nhu cầu đi lại đô thị.

Mẫu xe mới còn trang bị đèn LED, cụm đồng hồ analog-kỹ thuật số và phanh đĩa trước, nhưng không có ABS hay hệ thống kiểm soát lực kéo, phù hợp với mức giá rẻ hướng tới phân khúc xe số phổ thông giá thấp.

Nissan NX8 – SUV mới cỡ D cạnh tranh Santa Fe, có cả bản điện và hybrid

Nissan vừa giới thiệu NX8, mẫu SUV cỡ trung hoàn toàn mới do Dongfeng hợp tác Nissan phát triển tại Trung Quốc, dự kiến ra mắt thị trường trong nửa đầu năm 2026. Xe có kích thước 4.870 mm dài, 1.920 mm rộng và 1.680 mm cao, đặt NX8 vào phân khúc SUV cỡ D, tiệm cận các mẫu như Hyundai Santa Fe.

Thiết kế NX8 mang phong cách hiện đại với mặt ca-lăng đóng kín, dải đèn LED và cụm đèn hậu OLED toàn chiều rộng, cùng tay nắm cửa ẩn tạo dáng liền mạch. Nội thất chưa được tiết lộ chi tiết, nhưng xe dự kiến trang bị các công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến.

NX8 cung cấp cả phiên bản thuần điện với hai mức công suất gồm 288 mã lực hoặc 335 mã lực và phiên bản plug-in hybrid/EREV kết hợp động cơ xăng 1.5 L cho công suất 146 mã lực kết hợp cùng mô tơ điện 262 mã lực. Cả hai đều sử dụng pin LFP do CATL cung cấp.

Việc ra mắt NX8 thể hiện nỗ lực mở rộng dòng xe điện hóa của Nissan, hướng tới khách hàng cần SUV công nghệ cao và hiệu suất linh hoạt tại thị trường Trung Quốc.

* Tổng hợp từ nhiều nguồn