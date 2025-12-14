212 xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Trong thời gian gần đây, lực lượng Cảnh sát giao thông các địa phương tiếp tục tăng cường ứng dụng hệ thống camera giám sát và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua đó, hàng trăm trường hợp vi phạm đã bị phát hiện và lập hồ sơ xử phạt nguội, yêu cầu chủ phương tiện nhanh chóng phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh, trong khoảng thời gian từ ngày 30/11 đến ngày 07/12/2025, đơn vị đã phát hiện 78 trường hợp xe mô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông thông qua hệ thống camera giám sát và phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ.

Cụ thể, có 18 trường hợp chạy quá tốc độ, gồm các biển số:

26AM-018.23; 12AA-001.03; 12H1-490.24; 29B2-113.71; 98B1-839.61; 98B3-084.84; 99E1-376.78; 99G1-097.71; 11AM-028.04; 11V1-031.88; 17B7-388.02; 21D1-213.54; 24V1-277.16; 36AD-603.55; 36M1-269.56; 98F1-283.25; 98K1-233.11; 98K1-368.86.

Ngoài ra, lực lượng chức năng ghi nhận 60 trường hợp vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ). Danh sách biển số vi phạm gồm:

98G1-155.57; 98AC-056.03; 98B3-745.09; 98B3-360.99; 98B1-919.94; 29D1-309.39; 98B3-979.59; 98B2-930.18; 98B3-584.07; 98B2-026.45; 99AA-613.52; 99AA-970.82; 98B2-695.64; 98D1-862.98; 98AA-114.20; 98B3-731.65; 98B3-104.75; 98B3-948.37; 98B1-590.88; 98B3-666.08; 98B3-248.55; 98D1-332.25; 36G1-101.46; 99AA-989.01; 98AE-037.04; 99AA-830.06; 98K1-176.41; 98K1-283.91; 98B1-966.92; 98M1-232.34; 98AA-288.04; 98B3-433.76; 98E1-576.63; 98B3-281.09; 98B2-449.65; 99K1-405.70; 98AA-306.63; 98B2-166.70; 98B3-391.71; 98MÐ1-159.38; 98B3-169.37; 98B3-383.61; 98AH-081.50; 36AC-662.12; 99AA-005.94; 98B1-263.66; 98B1-969.10; 98B2-574.26; 98B3-544.98; 98AA-115.45; 98B3-430.24; 98K1-106.75; 98B3-911.78; 99G1-593.88; 98B2-875.03; 98B2-148.33; 98AA-328.45; 98B2-594.19; 98B1-414.98.

Bên cạnh đó, qua trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera A.I thí điểm tại khu vực nội đô Hà Nội, cụ thể tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, trong khoảng thời gian từ 12h00 ngày 10/12/2025 đến 12h00 ngày 11/12/2025, hệ thống đã tự động phát hiện thêm 134 trường hợp vi phạm.

Trong số này có 55 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm và 79 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ). Toàn bộ các trường hợp vi phạm đang được lực lượng chức năng hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông:

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha > bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play / App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.