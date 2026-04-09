Toyota Land Cruiser Prado nâng cấp: Chú trọng an ninh và tiện nghi, giá tăng nhẹ tại quê nhà

Sau khoảng hai năm ra mắt thế hệ mới tại Nhật Bản, Toyota đã tiến hành cập nhật một số trang bị cho Land Cruiser 250, mẫu xe còn được biết đến với tên gọi Land Cruiser Prado tại nhiều thị trường. Ở lần nâng cấp này, thiết kế tổng thể của xe gần như không thay đổi, các điều chỉnh chủ yếu tập trung vào trang bị và công nghệ.

Ở ngoại thất, Toyota bổ sung tùy chọn đèn pha LED Bi-Beam dạng tròn cho phiên bản VX, mang phong cách cổ điển. Trước đó, trang bị này chỉ xuất hiện trên bản First Edition, trong khi các phiên bản còn lại tiếp tục sử dụng cụm đèn LED dạng hình chữ nhật. Danh sách màu sơn cũng được điều chỉnh với một tông đen mới thay thế màu đen cũ, đồng thời bổ sung thêm màu cát sáng. Một số màu hiện có như trắng Platinum White Pearl Mica và nâu Avant-Garde Bronze Metallic vẫn được duy trì.

Bên trong cabin, xe được bổ sung ghế chỉnh điện cho cả hai vị trí phía trước, đi kèm chức năng nhớ vị trí. Phiên bản VX được trang bị hệ thống Toyota Teammate Advanced Drive, tích hợp các tính năng hỗ trợ như hỗ trợ lái khi tắc đường, hỗ trợ chuyển làn và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước. Ngoài ra còn có chức năng đánh lái khẩn cấp và camera theo dõi người lái.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là hệ thống chống trộm được nâng cấp. Theo thống kê tại Nhật Bản, Land Cruiser 250 là một trong những mẫu xe bị đánh cắp nhiều nhất, chiếm khoảng 30% tổng số vụ trộm xe. Để cải thiện tình trạng này, Toyota bổ sung hệ thống phát hiện khoảng cách giữa chìa khóa và xe, không cho phép khởi động nếu chìa không ở gần. Bên cạnh đó là tính năng T-Connect My Start Lock, cho phép chủ xe vô hiệu hóa động cơ từ xa.

Hiện các nâng cấp này mới được áp dụng cho phiên bản sử dụng động cơ xăng, trong khi bản diesel dự kiến sẽ được cập nhật sau thời điểm tháng 12/2026. Về vận hành, Toyota không thay đổi hệ truyền động trên Land Cruiser 250. Phiên bản xăng sử dụng động cơ 2.7L, cho công suất 163 mã lực và mô-men xoắn 246 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Trong khi đó, bản diesel dùng động cơ 2.8L tăng áp, cho công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp.

Tất cả các phiên bản đều được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, cùng các chế độ hỗ trợ địa hình như Multi-Terrain Select và Crawl Control. Sau khi cập nhật, giá bán của Land Cruiser 250 tại Nhật Bản được điều chỉnh lên khoảng 5,77 triệu yên, tăng khoảng 330.000 yên so với trước.