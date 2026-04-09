Bắt buộc trang bị hệ thống nhận diện khuôn mặt trong đào tạo và sát hạch lái xe

Theo Nghị định 94/2026/NĐ-CP quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe với nhiều điểm mới đáng chú ý, trong đó bắt buộc các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe ô tô phải trang bị hệ thống định danh, xác thực điện tử và thiết bị nhận diện khuôn mặt học viên. Quy định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, riêng các trung tâm sát hạch phải hoàn thành việc triển khai hệ thống trước ngày 1/1/2027.

Theo quy định tại Nghị định mới, các cơ sở đào tạo lái xe ô tô có trách nhiệm thiết lập hệ thống thiết bị và phần mềm định danh chuyên dụng, thực hiện kết nối thông qua giao diện lập trình ứng dụng API với các nền tảng số quốc gia. Mục tiêu cốt yếu của việc chuyển đổi này là bảo đảm quá trình nhận diện, xác thực và cung cấp các loại giấy tờ điện tử của học viên được thực hiện xuyên suốt, đồng bộ từ khâu đăng ký nhập học cho đến khi tham dự kỳ sát hạch chính thức. Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá việc áp dụng định danh điện tử tương tự như quy trình kiểm soát an ninh tại sân bay sẽ giúp loại bỏ các sai sót thủ công khi kê khai giấy tờ, tránh tình trạng dữ liệu không đồng bộ do nhập sai thông tin cá nhân.

Khi hệ thống đi vào hoạt động, thay vì phải thực hiện các thủ tục rà soát hồ sơ và đối chiếu thông tin theo phương pháp truyền thống, học viên chỉ cần thực hiện quét thẻ căn cước công dân tại thiết bị tích hợp camera. Hệ thống sẽ tự động trích xuất dữ liệu, xác thực sinh trắc học và xác nhận danh tính chỉ trong vài giây, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian cũng như nhân lực cho các trung tâm. Giải pháp công nghệ này không chỉ đảm bảo dữ liệu người học được làm "sạch" ngay từ đầu vào với đầy đủ thông tin về nhân thân và sức khỏe, mà còn là công cụ hữu hiệu để loại bỏ triệt để tình trạng học hộ, thi hộ vốn là vấn đề gây nhức nhối trong thời gian qua.

Về lộ trình thực hiện và chi phí đầu tư, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết mức giá cho mỗi bộ thiết bị nhận diện vào khoảng 15 triệu đồng. Với mạng lưới hơn 370 cơ sở đào tạo trên phạm vi toàn quốc, tổng kinh phí đầu tư dự kiến rơi vào khoảng 5,5 tỷ đồng. Đây được đánh giá là mức đầu tư không quá lớn so với những giá trị thiết thực mà công nghệ mang lại trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, hạn chế gian lận và hiện đại hóa quy trình đào tạo, sát hạch lái xe tại Việt Nam.