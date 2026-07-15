Toyota Land Cruiser FJ lộ diện tại cảng Việt Nam: Thiết kế vuông vức, nhập Thái, dự kiến giá hơn 1,1 tỷ đồng

Lô xe Toyota Land Cruiser FJ đã xuất hiện tại cảng Việt Nam, cho thấy thời điểm mẫu SUV địa hình này chính thức ra mắt không còn xa.

Sau nhiều lần được Toyota Việt Nam nhá hàng và rò rỉ từ đại lý, những chiếc Toyota Land Cruiser FJ đầu tiên đã được ghi nhận cập cảng Việt Nam. Một số nguồn tin còn tiết lộ, xe sẽ về đại lý vào khoảng cuối tháng này.

Toyota Land Cruiser FJ đã cập cảng Việt Nam trước thời điểm mở bán chính hãng. Ảnh: AP Team

Theo hình ảnh ghi nhận, lô xe đều có ngoại thất màu trắng kết hợp nhiều chi tiết nhựa đen sần đặc trưng của dòng SUV địa hình. Xe vẫn được bọc lớp phim bảo vệ trên nắp ca-pô và một số vị trí ngoại thất, cho thấy đây là những xe mới vừa được đưa về nước.

Về thiết kế, Land Cruiser FJ mang phong cách vuông vức với phần đầu xe dựng đứng. Cụm đèn pha LED dạng hình chữ nhật được nối liền bằng lưới tản nhiệt màu đen có dòng chữ "TOYOTA" cỡ lớn thay vì logo truyền thống. Cản trước thiết kế đơn giản, sử dụng nhiều vật liệu nhựa đen nhằm tăng tính thực dụng khi vận hành trên địa hình xấu.

Toyota Land Cruiser FJ sở hữu kiểu dáng vuông vức, đậm chất SUV địa hình khung gầm rời. Ảnh: AP Team

Nhìn từ bên hông, mẫu SUV này có tỷ lệ thân xe gọn gàng với các vòm bánh mở rộng, ốp thân xe cỡ lớn, bệ bước chân và giá nóc. Bộ mâm hợp kim sơn đen kích thước 18 inch đi kèm lốp Bridgestone. Phía sau nổi bật với cửa cốp mở ngang và bánh dự phòng gắn ngoài, đi cùng cụm đèn hậu LED đặt dọc, tạo tổng thể mang nhiều nét hoài cổ nhưng vẫn hiện đại.

Điểm đáng chú ý là toàn bộ hình ảnh hiện mới chỉ cho thấy ngoại thất. Không gian nội thất của những chiếc xe cập cảng lần này chưa được tiết lộ.

Thân xe Toyota Land Cruiser FJ sử dụng nhiều chi tiết ốp nhựa đen, đi cùng bộ mâm hợp kim sơn đen. Ảnh: AP Team

Trước đó, Toyota Việt Nam đã chính thức xác nhận sẽ phân phối Land Cruiser FJ thông qua chiến dịch nhá hàng trên các kênh truyền thông của hãng, chấm dứt nhiều năm chỉ xuất hiện dưới dạng tin đồn.

Theo thông tin từng được các đại lý chia sẻ, Land Cruiser FJ dự kiến được bán tại Việt Nam với một phiên bản, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Xe được cho là sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên 2.7L kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động bốn bánh (4WD). Mức giá dự kiến vào khoảng 1,198 tỷ đồng, dù Toyota Việt Nam vẫn chưa công bố giá bán chính thức.

Toyota Việt Nam cũng nhiều lần nhá hàng mẫu SUV mới. Ảnh: Toyota Việt Nam

Land Cruiser FJ được định vị dưới Land Cruiser Prado trong dải sản phẩm Land Cruiser. Khác với phần lớn SUV đô thị hiện nay sử dụng kết cấu khung gầm liền khối, mẫu xe này tiếp tục theo đuổi cấu trúc khung gầm rời (body-on-frame), hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên khả năng vận hành trên địa hình phức tạp.

Việc lô xe đầu tiên đã cập cảng cho thấy quá trình chuẩn bị mở bán tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn cuối. Thời điểm ra mắt chính thức cùng thông số kỹ thuật, danh sách trang bị và giá bán sẽ được Toyota Việt Nam công bố trong thời gian tới.