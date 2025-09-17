Toyota Land Cruiser có phiên bản mà đại gia Việt sẽ thích: Hiếm hơn cả siêu xe, có tiền cũng chưa chắc mua được

Thế giới xe hơi đang xôn xao trước thông tin Toyota ra mắt phiên bản Land Cruiser 300 Rally Raid. Phiên bản này được sản xuất để kỷ niệm chiến thắng thứ 12 liên tiếp của hãng tại giải đua Dakar Rally 2025 hạng mục Stock. Hai chiếc Toyota Land Cruiser về nhất và nhì, khẳng định vị thế dẫn đầu của Toyota trong phân khúc xe địa hình.

Hiện nay, Toyota Land Cruiser được chia thành ba phiên bản khác nhau trên toàn cầu. Phiên bản Rally Raid được phát triển trên dòng 300 series, cũng là phiên bản lớn nhất, tương đương với Lexus LX. Tùy thuộc vào từng thị trường và phiên bản, dòng xe này có cấu hình 5 hoặc 7 chỗ ngồi.

Toyota Land Cruiser 300 Rally Raid chỉ có 12 xe nguyên chiếc và 12 bộ phụ kiện. Tất cả khách hàng được lựa chọn thông qua hình thức sổ xố. Ảnh: Toyota

Nhỏ hơn 300 series là dòng 250 series, được biết đến với tên gọi Land Cruiser tại Mỹ hay Land Cruiser Prado ở một số khu vực khác như Việt Nam. Cuối cùng là dòng 70 Series, ra đời từ những năm 1980 nhưng đã được cập nhật qua nhiều năm. Dòng xe này có cả phiên bản bán tải và SUV, thậm chí còn có phiên bản 10 chỗ ngồi dành cho các tổ chức phi chính phủ như Liên Hợp Quốc, Bác sĩ Không Biên giới và Chương trình Lương thực Thế giới.

Tuy nhiên, không phải cứ có tiền là sẽ sở hữu được Toyota Land Cruiser 300 Rally Raid. 12 khách hàng may mắn nhất sẽ sở hữu trọn bộ xe hoàn chỉnh thông qua hình thức xổ số với giá 9.380.800 yên (tương đương 1,7 tỷ đồng). Nhưng nếu về Việt Nam và tính thêm thuế phí, con số này có thể gấp lên nhiều lần, bởi chỉ riêng Land Cruiser bản thường cũng đã có niêm yết 4,58 tỷ đồng.

Toyota không đại tu toàn diện Land Cruiser cho phiên bản Rally Raid, nhưng những điểm nhấn đặc biệt và độ hiếm có khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn. Các chi tiết bổ sung mang đến cho chiếc SUV vẻ ngoài hầm hố hơn. Ảnh: Toyota

Ngoài ra, Toyota cũng cung cấp gói phụ kiện riêng biệt với giá 1.511.400 yên (tương đương 272 triệu đồng) không bao gồm lắp đặt, cũng giới hạn 12 bộ và được phân phối qua hình thức xổ số. Bắt đầu từ tháng 11, các bộ phận này sẽ được bán lẻ tại các đại lý của Toyota ở Nhật Bản. Số lượng này khiến Toyota Land Cruiser 300 Rally Raid còn hiếm hơn cả nhiều siêu xe trên thị trường.

Toyota Land Cruiser 300 Rally Raid có gì?

Dựa trên phiên bản Land Cruiser GR Sport hiện có, Rally Raid được trang bị động cơ V6 3.L tăng áp diesel, sản sinh công suất 303 mã lực và mô-men xoắn 700Nm, kết hợp với hộp số tự động 10 cấp.

Loạt phụ kiện chỉ có trên Toyota Land Cruiser phiên bản Rally Raid. Ảnh: Toyota

Bản đặc biệt này sở hữu nhiều nâng cấp đáng chú ý, bao gồm hệ thống treo và khung gầm được cải tiến, mâm xe 18 inch và lốp địa hình 285/65R18, cải thiện đáng kể hiệu suất của xe trong điều kiện địa hình khắc nghiệt. Tuy nhiên, thông báo của Toyota không đề cập chi tiết về các nâng cấp ở hệ thống treo, mà chỉ nói rằng có "hệ thống treo và khung gầm nhận tín hiệu từ người lái và điều khiển xe chính xác như mong muốn".

Nội thất xe nổi bật với tông màu đỏ đen. Ghế ngồi được bọc da kết hợp với chất liệu vải ultrasuede ở phần giữa, tạo cảm giác sang trọng và thể thao.

Mặc dù không có sự thay đổi lớn về thiết kế, nhưng những chi tiết đặc biệt và số lượng giới hạn khiến Land Cruiser Rally Raid trở thành một lựa chọn hấp dẫn.