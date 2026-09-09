Toyota Land Cruiser 300 HEV ra mắt Việt Nam: Giá 4,71 tỷ đồng, mạnh 457 mã lực, 100km 'uống' 10 lít xăng

Lần đầu được điện hóa tại Việt Nam, Toyota Land Cruiser 300 vẫn giữ công thức khung rời và 2 cầu, trong khi bổ sung hệ truyền động hybrid với công suất 457 mã lực.

Toyota Land Cruiser 300 HEV vừa được giới thiệu tại Việt Nam với giá 4,71 tỷ đồng. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và bắt đầu bán tại hệ thống đại lý Toyota trên toàn quốc từ ngày 9/9/2026.

Đây là phiên bản hybrid đầu tiên của Land Cruiser 300 tại Việt Nam, đồng thời có một số thay đổi về trang bị so với phiên bản động cơ xăng đang được phân phối.

Toyota Land Cruiser 300 HEV ra mắt Việt Nam với giá 4,71 tỷ đồng. Ảnh: Toyota Việt Nam

Toyota Land Cruiser 300 HEV vẫn giữ thiết kế tổng thể quen thuộc của Land Cruiser 300. Toyota thực hiện một số tinh chỉnh ở cản trước, cản sau và các chi tiết nhận diện để phân biệt phiên bản hybrid.

Bên trong, những thay đổi đáng chú ý gồm hệ thống lái trợ lực điện và sạc không dây. Hàng ghế thứ hai có thể gập theo tỷ lệ 60:40, kết hợp bệ tỳ tay. Hệ thống đèn chiếu xa tự động AHB cũng được trang bị.

Toyota Land Cruiser 300 HEV nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Ảnh: Toyota Việt Nam

Khoang nội thất vẫn duy trì cấu hình 3 hàng ghế, cùng điều hòa tự động nhiều vùng, hệ thống giải trí trung tâm và các cổng kết nối.

Công suất 457 mã lực, tiêu thụ 10 lít/100 km

Hệ truyền động là điểm khác biệt lớn nhất. Xe sử dụng động cơ xăng V6 3.5L tăng áp kép kết hợp mô-tơ điện và hộp số tự động 10 cấp. Đây là hệ thống hybrid song song, cho phép động cơ xăng và mô-tơ điện cùng truyền lực tới bánh xe.

Tổng công suất đạt 457 mã lực, mô-men xoắn cực đại 790 Nm. Mô-tơ điện bổ sung lực kéo ở dải tốc độ thấp, hỗ trợ khả năng tăng tốc và phản hồi của xe.

Hệ thống có thể tự động phối hợp động cơ xăng và mô-tơ điện tùy điều kiện vận hành. Người dùng không cần sạc pin từ nguồn điện bên ngoài.

Động cơ V6 3.5L tăng áp kép kết hợp mô-tơ điện trên Land Cruiser 300 HEV. Ảnh: Toyota Việt Nam

Theo Toyota, mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp của xe là 10 lít/100 km, giảm khoảng 22,7% so với mức 12,94 lít/100 km của bản xăng. Trong đô thị, mức tiêu thụ giảm từ 18,6 xuống 13,7 lít/100 km.

Nền tảng GA-F với kết cấu khung rời vẫn được giữ lại. Xe tiếp tục sử dụng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian cùng các công nghệ hỗ trợ địa hình như Multi-Terrain Select, Crawl Control và Multi-Terrain Monitor.

Nội thất Toyota Land Cruiser 300 HEV với sạc không dây và trợ lực lái điện. Ảnh: Toyota Việt Nam

Multi-Terrain Select hỗ trợ điều chỉnh các thông số liên quan đến lực kéo, hệ thống treo và phanh theo điều kiện mặt đường. Crawl Control tự động kiểm soát ga và phanh ở tốc độ thấp, trong khi Multi-Terrain Monitor sử dụng camera xung quanh xe để hỗ trợ quan sát khi đi địa hình phức tạp.

Về an toàn, xe được trang bị Toyota Safety Sense với các tính năng như cảnh báo tiền va chạm (PCS), kiểm soát hành trình chủ động (DRCC), hỗ trợ giữ làn đường (LTA) và đèn chiếu xa tự động (AHB). Ngoài ra còn có hệ thống quản lý động lực học tích hợp VDIM, các công nghệ hỗ trợ đỗ xe và hệ thống túi khí.

Toyota Land Cruiser 300 HEV trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense. Ảnh: Toyota Việt Nam

Land Cruiser 300 HEV có 3 màu ngoại thất gồm Trắng ngọc trai 070, Đen 202 và Đen 218. Nội thất có hai lựa chọn màu Đen và Be.