Toyota làm sống dậy 'huyền thoại' MR2: Động cơ đặt giữa, dẫn động 4 bánh quyết 'đấu' xe thể thao thuần chất

Toyota vừa có động thái đáng chú ý khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu GR MR2 và GR MR-S tại Nhật Bản cũng như Australia. Dù chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào về sản phẩm thương mại, bước đi này ngay lập tức làm dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng Toyota hồi sinh một mẫu xe thể thao động cơ đặt giữa, lần này dưới thương hiệu Gazoo Racing.

Toyota FT-Se concept 2023. Ảnh: Paultan

MR2 vốn là cái tên quen thuộc với người yêu xe thể thao Nhật Bản, gắn liền với triết lý “Midship Runabout 2-seater” từ cuối thập niên 1980. Trong khi đó, MR-S là tên gọi của thế hệ cuối cùng tại thị trường nội địa Nhật. Việc Toyota đồng thời đăng ký cả hai tên gọi cho thấy hãng có thể đang để ngỏ nhiều phương án khai thác giá trị di sản, hoặc ít nhất muốn bảo vệ những cái tên mang tính biểu tượng trong bối cảnh chiến lược xe thể thao đang được mở rộng.

Theo các nguồn tin từ Nhật Bản, Toyota được cho là đang phát triển một mẫu xe thể thao động cơ đặt giữa thế hệ mới, có thể ra mắt vào giai đoạn cuối thập kỷ này. Điểm đáng chú ý là cấu hình kỹ thuật được đồn đoán không còn đơn thuần là dẫn động cầu sau như MR2 trước đây, mà có thể chuyển sang dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Xe nhiều khả năng sử dụng động cơ xăng 2.0L tăng áp hoàn toàn mới, với mức công suất rất cao so với các mẫu GR hiện tại, nhắm tới nhóm khách hàng đam mê hiệu năng và trải nghiệm lái thuần chất thể thao.

MR2 từng là mẫu xe thể thao động cơ đặt giữa mang tính biểu tượng của Toyota. Ảnh: Paultan

Những đồn đoán này càng có cơ sở khi Toyota từng trưng bày GR Yaris M Concept, một mẫu xe thử nghiệm với bố cục động cơ đặt giữa và dẫn động 4 bánh. Dù chỉ mang tính nghiên cứu, concept này được xem như “phòng thí nghiệm di động” cho các giải pháp kỹ thuật mới, và không loại trừ khả năng một phần công nghệ sẽ được ứng dụng lên mẫu xe mang tên MR2 trong tương lai.

Trong vài năm trở lại đây, Toyota liên tục khẳng định cam kết với xe thể thao động cơ đốt trong thông qua dải sản phẩm Gazoo Racing như GR86, GR Supra hay GR Yaris. Việc đăng ký nhãn hiệu GR MR2 và GR MR-S cho thấy hãng vẫn dành chỗ cho những dự án mang tính biểu tượng, hướng đến cảm giác lái và giá trị cảm xúc, song song với quá trình điện hóa đang diễn ra mạnh mẽ trong ngành ô tô.

GR Yaris M Concept được xem là tiền đề cho các dự án mid-engine tương lai của Toyota. Ảnh: Paultan

Ở thời điểm hiện tại, mọi thông tin liên quan đến GR MR2 mới vẫn dừng ở mức suy đoán. Tuy nhiên, với những gì Toyota đã và đang thể hiện, khả năng một mẫu xe thể thao động cơ đặt giữa mang logo GR xuất hiện trong tương lai không còn là điều quá xa vời, đặc biệt với những người từng xem MR2 là biểu tượng của một thời hoàng kim xe thể thao Nhật Bản.