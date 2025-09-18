Toyota kiên định với xe chạy bằng hydro

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Car Expert của Úc, Phó Chủ tịch phụ trách kinh doanh, tiếp thị và vận hành nhượng quyền của Toyota Australia, ông Sean Hanley đã gợi ý rằng hệ truyền động hydro có thể thay thế động cơ diesel trong tương lai.

“Động cơ diesel sẽ chưa biến mất trong thập kỷ tới, nhưng tôi nghĩ sau đó hydro sẽ thay thế diesel. Về lâu dài, diesel sẽ bị thế chỗ”, ông Hanley nhận định.

Mặc dù Hanley thừa nhận rằng mọi người đang đánh giá thấp công nghệ hydro vào thời điểm hiện tại, nhưng ông vẫn tin rằng công nghệ này sẽ trở nên phổ biến trong tương lai. Điều này sẽ phụ thuộc vào sự phát triển của cơ sở hạ tầng tiếp nhiên liệu hydro.

Hanley dự báo giai đoạn từ năm 2030 đến 2035 sẽ chứng kiến doanh số xe Toyota chạy bằng hydro tăng vọt, dần thay thế các mẫu xe sử dụng động cơ diesel.

“Đặc biệt là mốc 2035, tôi tin hydro sẽ là tương lai của hãng. Đó cũng là thời điểm công nghệ diesel nhường chỗ cho một kỷ nguyên mới. Bởi hydro sạch, cho phạm vi hoạt động tốt, hạ tầng cung cấp sẽ được cải thiện đáng kể so với hiện nay, tiện lợi hơn và có chi phí phải chăng hơn”, ông nói.

Phát biểu của ông Hanley có ý nghĩa quan trọng khi Australia là thị trường tiêu thụ hàng đầu đối với các dòng xe Toyota chạy động cơ diesel. Trong tổng số 163.491 xe Toyota bán ra tại nước này trong 8 tháng đầu năm 2025, có tới 48,4% là xe động cơ diesel, bao gồm các mẫu như Hilux, Land Cruiser, Prado, HiAce và Fortuner.

Thực tế, hydro cũng không phải lĩnh vực mới với Toyota. Hãng xe này đã bắt đầu phát triển xe chạy pin nhiên liệu hydro (FCEV) từ những năm 1990.

Nhưng phải đến năm 2014, Toyota mới cho ra mắt chiếc xe chạy pin nhiên liệu hydro sản xuất hàng loạt đầu tiên của mình mang tên Mirai. Hiện tại, hãng còn đang cung cấp mẫu Crown FCEV cũng như thử nghiệm bán tải Hilux cùng xe van HiAce chạy bằng hydro.

Toyota Crown Sedan phiên bản FCEV.

Honda cũng là cái tên lớn trong mảng này khi đã giới thiệu mẫu FCX Clarity vào năm 2008, đi trước cả Toyota. Tuy nhiên, các mẫu FCEV của hai ông lớn Nhật Bản này chưa có được thành công về mặt doanh số.

Giống như xe điện, xe FCEV đòi hỏi cơ sở hạ tầng tiếp nhiên liệu. Chi phí để xây dựng các trạm tiếp nhiên liệu hydro cao hơn đáng kể so với các trạm sạc xe điện, khiến cho các nhà đầu tư không mấy mặn mà.

Nhưng điều này dường như không ngăn cản các nhà sản xuất ô tô tiếp tục đầu tư vào công nghệ hydro. Bên cạnh Toyota và Honda, Hyundai đã trình làng mẫu Nexo thế hệ mới chạy bằng hydro và có được doanh số ban đầu khá tốt.

Ở châu Âu, BMW đã ra mắt hệ thống pin nhiên liệu thế hệ mới vào đầu tháng này và hãng có kế hoạch đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 2028.

Hiện chưa rõ mẫu xe BMW nào sẽ sử dụng công nghệ này. Trước đó, gã khổng lồ xe Đức đã thử nghiệm nguyên mẫu iX5 Hydrogen, được cho là nền tảng để phát triển mẫu FCEV mới.