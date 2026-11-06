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Toyota hợp tác Waymo chế tạo robotaxi cấp độ 4 tại Nhật Bản

Quang Minh
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Toyota và Waymo chốt kế hoạch xuất xưởng đội xe điện tự hành cấp độ 4 bZ4X tại Nhật Bản để vận hành từ năm 2027.

Tập đoàn Toyota và hãng công nghệ xe tự lái Waymo (thuộc tập đoàn Alphabet/Google) vừa công bố bước tiến mới trong kế hoạch phát triển phương tiện tự hành cấp độ 4. Theo đó, hai bên sẽ bắt đầu vận hành và kiểm chứng thực tế đội xe robotaxi phát triển từ mẫu SUV thuần điện Toyota bZ4X tại Nhật Bản vào năm 2027, trước khi mở rộng sang Vương quốc Anh và các thị trường quốc tế khác trong những năm tiếp theo.

Sự hợp tác này đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc triển khai dịch vụ gọi xe tự hành hoàn toàn đầu tiên tại Nhật Bản sử dụng dòng phương tiện sản xuất hàng loạt ở nội địa. Toàn bộ quá trình từ khâu lắp ráp khung gầm cơ sở cho đến tích hợp hệ thống phần cứng tự hành của Waymo sẽ được thực hiện khép kín trên cùng một dây chuyền tại nhà máy Takaoka của Toyota ở tỉnh Aichi.

- Ảnh 1.

Mẫu SUV thuần điện Toyota bZ4X được tích hợp hệ thống phần cứng tự hành cấp độ 4 của Waymo. (Ảnh: Waymo)

Để tối ưu cho dịch vụ chở khách tự động và hỗ trợ nhóm người dùng gặp khó khăn trong việc đi lại, khoang nội thất của bZ4X robotaxi được tinh chỉnh với khoảng để chân hàng ghế sau rộng rãi, bổ sung cửa đóng/mở tự động, cốp điện và hệ thống đèn viền nội thất giúp hành khách lên xuống xe dễ dàng.

Song song với mảng dịch vụ gọi xe, Toyota và công ty con Woven by Toyota cũng sẽ phối hợp cùng Waymo nghiên cứu việc đưa công nghệ tự lái lên các dòng xe cá nhân thương mại, đồng thời kết nối phương tiện với hạ tầng giao thông để giảm thiểu số vụ tai nạn.

Ông Dmitri Dolgov, đồng Giám đốc điều hành Waymo, cho biết tại các khu vực hãng đang hoạt động, hệ thống lái tự động Waymo Driver đã chứng minh mức độ an toàn cao gấp 20 lần, giảm 95% nguy cơ chấn thương nặng do va chạm so với tài xế con người.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch điều hành Toyota Hiroki Nakajima nhấn mạnh công nghệ an toàn chỉ tạo ra sự khác biệt lớn nhất khi tiếp cận được số đông, và việc hợp tác với Waymo sẽ giúp hãng đẩy nhanh lộ trình tiến tới mục tiêu không còn tai nạn giao thông.

Sự nhập cuộc quyết liệt của những tập đoàn sản xuất ô tô truyền thống như Toyota, bên cạnh các hãng xe điện thế hệ mới, cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ trong xu thế di chuyển công cộng khi các đội xe không người lái bắt đầu đi vào vận hành thực tế tại các quốc gia, từng bước định hình lại thói quen di chuyển này.

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Tags

Waymo

Toyota bZ4X

robotaxi

xe tự lái

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