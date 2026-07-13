Toyota Hilux vượt Ranger, Honda City dẫn đầu nhóm sedan cỡ B và 5 điều đáng chú ý của thị trường ô tô Việt Nam tháng 6/2026

Doanh số tháng 6 cho thấy mỗi phân khúc đều có những diễn biến riêng, từ việc Toyota Hilux vượt Ford Ranger, Honda City duy trì vị trí số một ở sedan hạng B cho đến sự hiện diện ngày càng lớn của xe điện ở nhóm SUV và MPV.

Thị trường ô tô Việt Nam tháng 6/2026 chứng kiến sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm sản phẩm. Xe điện tiếp tục mở rộng ảnh hưởng ở phân khúc phổ thông, trong khi những dòng xe vốn gắn liền với động cơ đốt trong như bán tải hay SUV 7 chỗ vẫn chưa xuất hiện nhiều thay đổi. Bên cạnh đó, khoảng cách doanh số giữa các mẫu xe trong từng phân khúc cũng ngày càng lớn, cho thấy xu hướng tập trung vào một vài sản phẩm nổi bật thay vì phân bổ đồng đều như trước.

Nguồn: VAMA, TC Motor, VinFast

Điểm đáng chú ý nhất của tháng 6 là sự áp đảo của VinFast trên bảng xếp hạng doanh số. Hãng xe Việt chiếm 6/10 vị trí trên bảng xếp hạng, trong đó 4 mẫu xe dẫn đầu đều đạt trên 2.900 xe. Đáng nói hơn, lợi thế này không chỉ xuất hiện ở bảng xếp hạng chung mà còn lặp lại ở nhiều phân khúc khác nhau. VF 5 chiếm tới 77% thị phần SUV hạng A, VF 6 dẫn đầu SUV hạng B với gần 3.000 xe, còn VF 7 đứng đầu SUV hạng C. Trong phân khúc MPV, Limo Green cũng một mình nắm khoảng 41% thị phần. Điều này cho thấy doanh số xe điện hiện không còn phụ thuộc vào một vài sản phẩm riêng lẻ mà đã hình thành lợi thế ở nhiều nhóm xe khác nhau.

VinFast chiếm 6/10 vị trí trong bảng xếp hạng xe bán chạy nhất Việt Nam tháng 6/2026. Ảnh: Đại lý

Một xu hướng khác là khoảng cách giữa mẫu xe dẫn đầu và phần còn lại ngày càng nới rộng. Điều này thể hiện rõ ở SUV hạng A khi VF 5 bán nhiều xe hơn tổng doanh số của bốn đối thủ cộng lại. Tại SUV hạng B, VF 6 cũng tạo khoảng cách gần 1.800 xe với mẫu đứng thứ hai là Toyota Yaris Cross. Ở MPV, Limo Green bỏ xa Innova Cross hơn 2.100 xe. Trong khi đó, ngay cả bảng xếp hạng 10 xe bán chạy nhất cũng phản ánh xu hướng tương tự khi mẫu xe đứng đầu có doanh số gấp hơn hai lần xe xếp thứ năm.

Trái ngược với những phân khúc xuất hiện mẫu xe vượt trội, một số nhóm sản phẩm lại duy trì thế cạnh tranh cân bằng hơn. SUV hạng C là ví dụ điển hình khi khoảng cách giữa Mazda CX-5, Ford Territory, Mitsubishi Destinator và Hyundai Tucson chỉ dao động vài trăm xe. Điều này cho thấy người mua ở nhóm xe giá từ khoảng 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng vẫn có xu hướng phân tán lựa chọn thay vì tập trung vào một mẫu xe cụ thể.

Một điểm đáng chú ý khác là xu hướng dịch chuyển khỏi sedan vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Dù Honda City tiếp tục dẫn đầu sedan hạng B và Mazda3 gần như thống trị sedan hạng C, tổng quy mô của hai phân khúc này vẫn khá khiêm tốn nếu đặt cạnh SUV hay MPV. Sedan hạng C thậm chí chỉ tiêu thụ khoảng 245 xe trong cả tháng, thấp hơn doanh số của nhiều mẫu SUV đơn lẻ trên thị trường. Phân khúc xe hạng A cũng có diễn biến tương tự khi Hyundai Grand i10 là mẫu xe duy nhất ghi nhận doanh số đáng kể, còn Toyota Wigo không phát sinh lượng bán.

Honda City là mẫu sedan hạng B bán chạy nhất thị trường trong tháng 6/2026.

Trong khi đó, hai phân khúc gắn với nhu cầu sử dụng chuyên biệt là bán tải và SUV 7 chỗ vẫn chưa chịu nhiều tác động từ làn sóng điện hóa. Toyota Hilux vượt Ford Ranger để dẫn đầu nhóm bán tải, còn Ford Everest tiếp tục chiếm hơn một nửa thị phần SUV 7 chỗ. Đây cũng là hai phân khúc hiếm hoi mà toàn bộ các mẫu xe dẫn đầu vẫn sử dụng động cơ đốt trong.

Nhìn tổng thể, số liệu tháng 6/2026 cho thấy thị trường đang bước sang giai đoạn phân hóa mạnh hơn thay vì chỉ tăng trưởng đơn thuần. Xe điện mở rộng ảnh hưởng ở những phân khúc có quy mô lớn nhất, trong khi nhiều nhóm xe truyền thống tiếp tục thu hẹp hoặc duy trì cấu trúc quen thuộc. Đồng thời, khoảng cách doanh số giữa mẫu xe dẫn đầu và phần còn lại ngày càng lớn, phản ánh xu hướng thị trường tập trung vào những sản phẩm có sức cạnh tranh nổi bật hơn là chia đều thị phần như trước.

Chi tiết doanh số các phân khúc: