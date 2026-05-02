Toyota Hilux 'lột xác' thành xe ben mà không cần cắt xẻ: Chở tới 5 tấn, có cả cần cẩu tự bốc hàng

Thanh Linh |

Mẫu bán tải Toyota Hilux được một công ty Thái Lan nâng cấp thành xe ben tự đổ với khả năng chở tới 5 tấn, tích hợp cả cần cẩu phía sau cabin, biến chiếc xe thành “công trường di động”.

Thế hệ thứ 9 của Toyota Hilux vừa ra mắt chưa lâu đã nhanh chóng trở thành nền tảng cho nhiều bản độ ấn tượng. Trong đó, đáng chú ý là gói nâng cấp từ Rung Rueng Service (RRS) - đơn vị chuyên biến bán tải thành xe ben và xe tải hạng nặng.

Công ty RRS của Thái Lan đã cải tiến chiếc Hilux thế hệ thứ 9 mới thành xe tải hạng nặng. Ảnh: RRS

Tại Thái Lan, phiên bản cabin đơn của Toyota Hilux (gọi là Hilux Travo) được “lột xác” với thùng sau dạng xe ben có thể nâng hạ. Thiết kế này cho phép xe chở lượng hàng lớn vượt xa khả năng của một chiếc bán tải cỡ trung thông thường.

Phần thùng phía sau có thể là thùng zin được cắt gọt hoặc thay bằng kết cấu thép cường lực tùy chỉnh. Kích thước tiêu chuẩn gồm dài 2.500 mm, rộng 1.760 mm và cao 600 mm, nhưng khách hàng có thể nâng chiều cao lên tới 800 mm để tăng thể tích chứa hàng.

Để đáp ứng nhu cầu tải nặng, RRS bổ sung loạt nâng cấp đáng giá như trục sau dạng floating, hệ thống nhíp lá chịu tải lớn và giảm xóc nâng cấp. Nhờ đó, chiếc Hilux có thể chở tối đa tới 5.000 kg hàng hóa mà vẫn đảm bảo độ ổn định khi vận hành.

Hệ thống thủy lực cũng có hai lựa chọn: bản dùng mô tơ điện (phổ biến) với khả năng nâng 3-5 tấn, hoặc hệ thống PTO lấy lực trực tiếp từ động cơ diesel dành cho môi trường làm việc cường độ cao.

Cấu trúc này có thể kéo tải trọng lên đến 5.000 kg mà không gặp vấn đề gì. Ảnh: RRS

Điểm đặc biệt nhất của bản độ này là cần cẩu tải trọng 1.000 kg lắp ngay phía sau cabin. Trang bị này cho phép người dùng tự bốc dỡ vật liệu hoặc thiết bị nặng mà không cần hỗ trợ bên ngoài - biến chiếc bán tải thành một trạm làm việc di động thực thụ.

Theo RRS, toàn bộ gói nâng cấp được thiết kế dạng module, không cần cắt hay hàn vào khung gầm nguyên bản. Các hệ thống như camera lùi hay cảm biến đỗ xe vẫn được giữ lại và bố trí phù hợp trên khung thùng mới.

Ngoài các bản tiêu chuẩn, nhiều chiếc Hilux còn được trang bị thêm cản trước hầm hố, bảo vệ gầm, đèn LED phụ và mâm Lenso đi kèm lốp địa hình, tăng vẻ ngoài mạnh mẽ.

Khách hàng có thể lựa chọn hệ thống thủy lực dẫn động bằng điện hoặc bằng trục truyền động (PTO) tùy thuộc vào mục đích sử dụng.

Không chỉ dừng lại ở Toyota Hilux, Rung Rueng Service còn áp dụng công thức này cho nhiều mẫu bán tải khác như Ford Ranger Super Duty. Thậm chí, Mitsubishi Triton còn có phiên bản ben kép độc đáo, trông như một “tàu đường bộ” thu nhỏ.

Với những nâng cấp này, một chiếc bán tải quen thuộc hoàn toàn có thể biến thành công cụ lao động hạng nặng - mở ra cách sử dụng mới đầy thực dụng cho dòng xe vốn được ưa chuộng trên toàn cầu.

Một số hình ảnh khác của Toyota Hilux độ xe ben:

