Toyota Hilux lần thứ hai trong năm bán vượt Ranger, lên ngôi vua doanh số bán tải tháng 6 tại Việt Nam với 1.000 xe bán ra

Sau khi để Ford Ranger dẫn đầu trong tháng 5, Toyota Hilux đã trở lại vị trí số một ở phân khúc bán tải trong tháng 6/2026 với doanh số 1.000 xe, nhiều hơn đối thủ 148 xe. Đây cũng là lần thứ hai trong nửa đầu năm mẫu xe của Toyota dẫn đầu thị trường.

Thị trường xe bán tải tại Việt Nam trong tháng 6/2026 ghi nhận sự thay đổi ở vị trí dẫn đầu khi Toyota Hilux vượt qua Ford Ranger để trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc. Theo số liệu doanh số, Toyota Hilux đạt 1.000 xe bán ra trong tháng 6, tăng mạnh 352 xe so với tháng trước. Trong khi đó, Ford Ranger đạt 852 xe, giảm 237 xe so với mức 1.089 xe của tháng 5.

Toyota Hilux có lần thứ 2 vượt qua Ford Ranger trong năm 2026. Ảnh: Đại lý

Diễn biến này đồng nghĩa với việc Toyota Hilux đã lấy lại ngôi đầu phân khúc sau một tháng bị Ford Ranger vượt lên. Khoảng cách giữa hai mẫu xe trong tháng 6 là 148 xe.

Đây cũng là lần thứ hai trong nửa đầu năm 2026 Toyota Hilux vượt qua Ford Ranger để trở thành mẫu bán tải bán chạy nhất thị trường. Trước đó, trong tháng 2/2026, Hilux từng dẫn đầu phân khúc với doanh số 871 xe, cao hơn mức 809 xe của Ford Ranger. Sau đó, Ranger giành lại vị trí số một trong các tháng tiếp theo trước khi Hilux một lần nữa vươn lên dẫn đầu trong tháng 6.

2 tháng Toyota Hilux bán nhiều hơn Ford Ranger. Nguồn số liệu: VAMA

Ở nhóm phía sau, Mitsubishi Triton cũng có sự cải thiện về doanh số. Mẫu bán tải của Mitsubishi bán được 221 xe trong tháng 6, tăng 86 xe so với tháng trước, tương đương mức tăng khoảng 64%.

Ngược lại, Isuzu D-Max tiếp tục là mẫu xe có doanh số thấp nhất phân khúc. Tháng 6, mẫu xe này đạt 18 xe bán ra, giảm gần một nửa so với mức 35 xe ghi nhận trong tháng 5.

So với tháng trước, thị trường bán tải tháng 6 chứng kiến sự phân hóa rõ rệt. Toyota Hilux và Mitsubishi Triton đều tăng trưởng doanh số, trong khi Ford Ranger và Isuzu D-Max đều ghi nhận mức sụt giảm.

Dù giành vị trí dẫn đầu trong tháng 6, Toyota Hilux vẫn còn khoảng cách khá lớn với Ford Ranger nếu tính theo doanh số lũy kế. Tính đến hết tháng 6/2026, Hilux bán được 3.981 xe, trong khi Ford Ranger đạt 6.986 xe, nhiều hơn 3.005 xe.

Ford Ranger vẫn là xe bán tải bán chạy nhất. Ảnh: Đại lý

Điều này cho thấy cuộc cạnh tranh ở phân khúc bán tải đang trở nên hấp dẫn hơn khi Toyota Hilux đã hai lần vượt Ford Ranger trong nửa đầu năm. Tuy nhiên, xét trên cả giai đoạn 6 tháng đầu năm, Ford Ranger vẫn duy trì lợi thế đáng kể nhờ doanh số ổn định trong phần lớn thời gian, qua đó tiếp tục là mẫu bán tải bán chạy nhất thị trường tính theo lũy kế.