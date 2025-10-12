Toyota Hilux đời mới lộ thêm ảnh nội thất rõ nét hơn: Táp-lô góc cạnh, màn hình đặt nổi, có điểm giống Corolla Cross

Một hình ảnh rò rỉ mới đây đã hé lộ thiết kế bảng điều khiển trung tâm của Toyota Hilux 2026, nhanh chóng thu hút sự chú ý trong cộng đồng yêu xe. Bức ảnh được chia sẻ bởi tài khoản Instagram Kurdistan Automotive Blog cho thấy phong cách nội thất hai tông màu độc đáo: phần trên và dưới màu đỏ burgundy ôm lấy mảng trung tâm màu xám đậm, gợi ý đây có thể là phiên bản cao cấp của dòng bán tải này.

Hình ảnh táp-lô của Hilux 2026 bị rò rỉ sớm. Ảnh: Kurdistan Automotive

Từ hình ảnh có thể thấy hệ thống giải trí trung tâm và các cửa gió đã được hoàn thiện, trong khi cụm đồng hồ và một số chi tiết trang trí ở phần dưới vẫn đang trong quá trình lắp ráp. Nguồn gốc cụ thể của bức ảnh chưa được xác định, song nhiều khả năng xuất phát từ một nhà cung cấp linh kiện hoặc nội bộ Toyota.

Đáng chú ý, thiết kế mới hé lộ nhiều chi tiết tiện dụng như hai ngăn chứa đồ bên trái bảng điều khiển và hộc để cốc ở hai đầu, với các đường nét góc cạnh hơn hẳn đời trước. Tổng thể khoang lái mang hơi hướm hiện đại, gần gũi với các mẫu SUV đường trường của Toyota như RAV4 hay Corolla Cross, với bề mặt mượt mà, viền trang trí sáng bóng và cách bố trí cửa gió tinh tế, đặc biệt là cách phối màu.

Ảnh dựng lại đồ họa rõ nét hơn và đổi sang tay lái thuận. Ảnh: Khôi Nguyên

Theo những thông tin rò rỉ trước đó, Hilux 2026 sẽ có cụm đồng hồ đo được thiết kế lại, bảng điều khiển trung tâm góc cạnh cùng màn hình giải trí kích thước lớn hơn. Dù vẫn dựa trên khung gầm và cấu trúc cabin hiện tại, mẫu xe mới được làm mới toàn diện ở phần đầu, đuôi và khoang nội thất, tương tự cách Toyota thực hiện với Camry mới. Cách tiếp cận này được cho là nhằm giúp hãng tối ưu chi phí phát triển các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong trong giai đoạn chuyển đổi.

Khác với phong cách cơ bắp của Toyota Tacoma tại thị trường Bắc Mỹ, Hilux 2026 lại theo đuổi ngôn ngữ thiết kế nhẹ nhàng và tinh tế hơn. Ngay cả Land Cruiser Prado hiện nay cũng hướng tới phong cách retro, lấy cảm hứng từ các dòng Land Cruiser 60 và 70 Series cổ điển, trong khi Hilux mới dường như nhấn mạnh yếu tố hiện đại và sang trọng.

Hilux 2026 được bắt gặp trên đường thử. Ảnh: Headlightmag

Hilux mới sẽ có thay đổi nhẹ ở thiết kế, trong khi dáng không đổi. Ảnh dựng đồ họa AI

Không chỉ thay đổi ở nội thất, những thông tin mới từ hồ sơ nộp lên hệ thống ROVER của Bộ Cơ sở hạ tầng, Giao thông, Phát triển vùng, Truyền thông, Thể thao và Nghệ thuật Úc cho thấy Toyota Hilux 2026 cũng được nâng cấp đáng kể về sức mạnh. Điểm đáng chú ý là động cơ 2.8L turbo-diesel có thể trở thành trang bị tiêu chuẩn cho toàn bộ dải sản phẩm. Hồ sơ cũng tiết lộ sự xuất hiện của công nghệ mild-hybrid 48V, thông qua hai biến thể động cơ được liệt kê là “1GD-FTV (HI) - AT” và “1GD-FTV (MHV)”.