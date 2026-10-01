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Toyota Hilux điện hứng trọn xe caravan 760kg rơi từ độ cao 9m, xong vẫn chạy đi như chưa có chuyện gì

Bảo Lâm
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Toyota tái hiện màn thử nghiệm từng xuất hiện trên Top Gear sau hơn 20 năm, lần này chiếc Hilux BEV phải hứng trọn một chiếc caravan nặng khoảng 760kg rơi từ độ cao hơn 9m.

Toyota tái hiện màn thử độ bền từng gây chú ý của Top Gear

Hơn 20 năm sau màn thử nghiệm Toyota Hilux nổi tiếng trên Top Gear, Toyota đã thực hiện lại một phần thử thách này với thế hệ Hilux mới. Nhân vật chính lần này là Hilux BEV, phiên bản thuần điện của mẫu bán tải Nhật Bản.

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Toyota Hilux BEV xuất hiện trước màn thử nghiệm thả caravan từ độ cao 9 m. Ảnh: Top Gear

Trước đó, Toyota Anh đưa ra hai phương án thử nghiệm trên Reddit, gồm dùng một quả cầu phá dỡ nặng khoảng 1 tấn hoặc tái hiện màn thả caravan từng xuất hiện trên Top Gear. Phương án thứ hai nhận được nhiều lựa chọn hơn và sau đó được Toyota thực hiện tại sân bay Bentwaters, Suffolk, Anh.

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Chiếc caravan nặng khoảng 760 kg được đưa lên độ cao hơn 9 m. Ảnh: Top Gear

Trong màn thử nghiệm, một chiếc caravan nặng khoảng 760kg được đưa lên độ cao khoảng 9,1m, sau đó thả xuống chiếc Hilux BEV đặt ngay bên dưới. Đây là cách Toyota tái hiện một trong những phân cảnh đáng nhớ của chương trình Top Gear năm 2003, khi chiếc Hilux khi đó phải trải qua hàng loạt thử nghiệm nhằm kiểm tra độ bền.

Caravan 760 kg rơi thẳng xuống Hilux điện, xe vẫn có thể tự chạy

Sau cú rơi, phần thân caravan bị phá hủy đáng kể, trong khi Hilux BEV cũng chịu biến dạng ở phần nóc và thùng xe. Kính chắn gió xuất hiện vết nứt, một số chi tiết thân vỏ bị móp nhưng chiếc bán tải vẫn có thể khởi động và tự di chuyển khỏi khu vực thử nghiệm.

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Chiếc caravan đổ sập sau khi rơi trực tiếp xuống Toyota Hilux điện. Ảnh: Top Gear

Toyota cho biết hệ thống pin và mô-tơ điện của xe vẫn hoạt động sau cú va chạm. Toàn bộ thử nghiệm được thực hiện trong điều kiện kiểm soát và không phải một tình huống tai nạn thực tế.

Màn thử nghiệm lần này cũng nhằm kiểm chứng khả năng chịu đựng của Hilux khi chuyển sang hệ truyền động thuần điện. Hilux thế hệ mới hiện được cung cấp với nhiều lựa chọn hệ truyền động tùy thị trường, trong đó có bản diesel mild-hybrid 48V và BEV.

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Toyota Hilux BEV vẫn khởi động được sau cú va chạm mạnh. Ảnh: Top Gear

Với Hilux BEV, Toyota cho biết xe có khả năng chở tải tối đa 1.065 kg và kéo rơ-moóc tối đa 3,5 tấn tùy cấu hình. Hãng cũng đang phát triển phiên bản sử dụng hệ truyền động hydro, dự kiến xuất hiện vào năm 2028.

Sau màn thả caravan, chiếc Hilux BEV tiếp tục được bàn giao cho kênh YouTube của Top Gear để thực hiện thêm các bài kiểm tra khác. Phần caravan bị phá hủy trong thử nghiệm cũng được Toyota thu gom và đưa đi tái chế.

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