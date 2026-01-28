Toyota Hilux 2026 xuất hiện ở đại lý: Nội thất như Land Cruiser Prado, bỏ máy 2.4L, quyết đấu Ford Ranger bằng trang bị khủng

Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Toyota Hilux thế hệ mới đã bắt đầu xuất hiện tại một số đại lý trên cả nước, cho thấy mẫu bán tải này đã hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi chính thức ra mắt. Trước đó, Toyota Việt Nam đã xác nhận sự kiện giới thiệu Hilux thế hệ mới sẽ diễn ra vào ngày 29/1/2026.

Toyota Hilux thế hệ mới đã bắt đầu xuất hiện tại một số đại lý trước ngày ra mắt. Ảnh: Facebook

Những chiếc Hilux đầu tiên được đưa về đại lý chủ yếu phục vụ mục đích trưng bày và làm quen sản phẩm. Hình ảnh thực tế cho thấy ngoại hình Hilux 2026 có nhiều thay đổi so với đời cũ, với phong cách thiết kế tối giản hơn. Khác với bản nước ngoài, phần nắp ca-pô xuất hiện 2 tấm ốp nhựa đối xứng. Những chi tiết còn lại được giữ nguyên như cụm đèn chiếu sáng LED phía trước được làm mảnh, mặt ca-lăng tạo hình gần với Corolla Cross, trong khi phần đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu LED và dòng chữ “TOYOTA” cỡ lớn đặt chính giữa cửa thùng. Thùng hàng phía sau cũng được bổ sung bậc lên xuống bên hông, tương tự một số đối thủ trong phân khúc.

Thiết kế Hilux 2026 được làm mới theo hướng tối giản và hiện đại hơn. Ảnh: Facebook

Song song với việc xe đã có mặt tại đại lý, nhiều tư vấn bán hàng cho biết các đại lý vẫn đang nhận đặt cọc Toyota Hilux thế hệ mới, kèm theo một số ưu đãi dành cho khoảng 500 xe đầu tiên. Giá bán chính thức chưa được công bố, song mức giá tạm tính cho 3 phiên bản được tiết lộ dao động trong khoảng từ 700 triệu đến 930 triệu đồng.

Theo thông tin đã được hé lộ, Toyota Hilux 2026 tại Việt Nam sẽ có 3 phiên bản, giữ số lượng như trước nhưng thay đổi tên gọi và cấu hình. Phiên bản cao cấp nhất đổi tên từ Hilux Adventure sang Hilux Trailhunter, sử dụng động cơ diesel 2.8L, dẫn động 4 bánh và hộp số tự động. Phiên bản tầm trung mang tên Hilux Pro, vẫn dùng động cơ 2.8L nhưng chuyển sang dẫn động 4x2 và hộp số tự động. Phiên bản tiêu chuẩn cũng sử dụng động cơ 2.8L, song chỉ còn dẫn động 4x2 và hộp số sàn, thay thế cho cấu hình 2.4L trước đây.

Các phiên bản Hilux mới có sự khác biệt rõ rệt về trang bị và cấu hình vận hành. Ảnh: Toyota

Tham khảo cấu hình tại thị trường Thái Lan, động cơ diesel 2.8L mới cho công suất 204 mã lực. Phiên bản số tự động 6 cấp đạt mô-men xoắn 500 Nm, trong khi bản số sàn 6 cấp có mô-men xoắn thấp hơn, ở mức 420 Nm. Riêng bản Trailhunter dành cho thị trường Việt Nam được tiết lộ sẽ có thêm các trang bị phục vụ off-road như chế độ lái đa địa hình và phanh đĩa cho cả bánh trước và sau.

Về tiện nghi, sự khác biệt giữa các phiên bản được thể hiện khá rõ. Bản Trailhunter có hai màn hình kích thước 12,3 inch, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, hệ thống âm thanh 8 loa, sạc không dây, ổ cắm điện 220V, phanh tay điện tử và vô-lăng trợ lực điện. Bản Hilux Pro sử dụng ghế lái chỉnh cơ, màn hình 7 inch phía sau vô-lăng kết hợp màn hình trung tâm 9 inch, âm thanh 8 loa, phanh tay cơ và vô-lăng trợ lực dầu. Trong khi đó, bản tiêu chuẩn có màn hình trung tâm 9 inch nhưng đồng hồ analog với màn hình nhỏ, hệ thống âm thanh 4 loa.

Khoang lái Toyota Hilux thế hệ mới được tinh chỉnh theo hướng hiện đại và gọn gàng hơn. Ảnh: Toyota

Ở mảng an toàn và hỗ trợ lái, chỉ bản Trailhunter được trang bị gói ADAS với các tính năng như hỗ trợ giữ làn đường, phanh khẩn cấp tự động, đèn chiếu xa thông minh, kết hợp camera 360 độ, cảm biến áp suất lốp và cảm biến hỗ trợ đỗ xe. Các phiên bản thấp hơn chỉ có camera lùi và 6 cảm biến hỗ trợ đỗ xe.

Một số đại lý đã nhận đặt cọc Hilux thế hệ mới kèm ưu đãi cho những xe đầu tiên. Ảnh: Toyota

Theo phía đại lý, Toyota Hilux 2026 tại Việt Nam sẽ có 5 tùy chọn màu sơn gồm trắng, xám, bạc, đen và vàng. Dù có nhiều thay đổi đáng chú ý về thiết kế, cấu hình và trang bị, Hilux thế hệ mới được cho là sẽ phải đối mặt với áp lực cạnh tranh lớn, trong bối cảnh các đối thủ cùng phân khúc như Ford Ranger, Mitsubishi Triton hay Isuzu D-Max đang đồng loạt áp dụng các chương trình ưu đãi mạnh tay để kích cầu thị trường.